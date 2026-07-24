Granada reconocerá a seis referentes que impulsan la proyección turística y cultural de la ciudad

Archivo - El Festival Internacional de Música y Danza, reconocido en los Premios Prestigio Turístico 2026. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Granada volverá a reconocer el próximo miércoles 29 de julio a seis referentes que han contribuido de forma decisiva al prestigio y la proyección turística y cultural de la ciudad en una nueva edición de los Premios Prestigio Turístico Ciudad de Granada.

La gala, que se celebrará en el Palacio de los Córdova y estará presidida por la alcaldesa, Marifrán Carazo, distinguirá este año al Festival Internacional de Música y Danza de Granada, al Archivo Manuel de Falla, al Bar Mítico, al Hotel Posada del Toro, a Maritoñi y al Pueblo de la República de Corea del Sur.

Recuperados por el Ayuntamiento en 2024 tras cinco años sin celebrarse, los Premios Prestigio Turístico Ciudad de Granada, creados en 1998, recuperan también su papel como el gran reconocimiento institucional a las personas, empresas e instituciones que mejor proyectan la imagen de Granada como uno de los grandes destinos culturales y turísticos de España, tal y como ha recordado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra.

Así, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la concesión de los galardones designados por la comisión evaluadora, integrada por representantes del Ayuntamiento de Granada, la Federación Provincial de Hostelería y Turismo y la Cámara de Comercio de Granada, que han valorado la trayectoria y la contribución al prestigio turístico, cultural y patrimonial de la ciudad de los galardonados.

La edición de este año concede un protagonismo especial a dos grandes hitos que han marcado la vida cultural de Granada durante 2026.

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada será distinguido coincidiendo con la celebración de su 75 aniversario, una efeméride que consolida al certamen como uno de los grandes referentes europeos de la música y las artes escénicas.

También será distinguido el Archivo Manuel de Falla en el Año Falla, fecha en la que se conmemora el 150 aniversario del nacimiento del compositor y del 80 aniversario de su fallecimiento.

Entre los galardonados figura también el Pueblo de la República de Corea del Sur, reconocido por su contribución a la difusión internacional de Granada como destino turístico a través de la producción audiovisual y, de manera muy especial, por el extraordinario impacto alcanzado por la serie 'Recuerdos de la Alhambra'.

El galardón será recogido durante la gala por la Agregada de Cultura de la Embajada de la República de Corea en España, en representación del pueblo coreano.