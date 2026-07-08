Granada refuerza su alianza estratégica con Seúl para impulsar la IA en el desarrollo urbano

Delegación granadina en Seúl - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha mantenido un encuentro con el vicealcalde de Seúl, Jung Sang-hoon, para estrechar relaciones y abrir nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos como la innovación, la tecnología y el desarrollo urbano dentro del binomio ciencia-cultura que marca la estrategia de la candidatura de Granada 2031.

El encuentro se enmarca en la misión institucional que se desarrolla estos días en el país asiático junto a una representación del Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial de Granada y la Cámara de Comercio de la mano del proyecto Granada Global.

Carazo y Sang-hoon han tenido la oportunidad de abordar posibles líneas de colaboración entre ambas ciudades en materia de interés mutuo como la cultura, el desarrollo económico y políticas de ciudad inteligente.

Así, la alcaldesa ha presentado las principales líneas estratégicas que está desarrollando el Ayuntamiento en ámbitos como la movilidad sostenible, la gestión inteligente de la ciudad o la transición ecológica, al tiempo que ha conocido algunas de las iniciativas más innovadoras impulsadas por la capital surcoreana.

La regidora ha puesto el foco en el trabajo que se está realizando en Granada, elegida como sede de la Agencia Andaluza de Inteligencia Artificial, a través del primer centro demostrador de inteligencia artificial urbana de España, iQuantum.

"Este espacio no solo va a situar a Granada como un gran laboratorio de soluciones en Inteligencia Artificial a disposición de las personas y ciudades para conseguir mejores servicios públicos, sino que nos va a permitir conectar el ecosistema empresarial sector, reforzando así nuestro liderazgo en este ámbito", ha destacado la alcaldesa.

"Seúl es una de las ciudades que, sin lugar a dudas, está marcando el paso a nivel internacional de la inteligencia artificial", ha apostillado la regidora, quien ha animado a Sang-hoon a presentar la candidatura de Seúl a los Premios Nacionales de Innovación Urbana 'Ciudad de Granada' que tendrán lugar el próximo 16 de octubre en la categoría de 'Ciudad Internacional más Inteligente'.

Por su parte, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha señalado que "estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos han hecho en Seúl, donde hemos tenido la oportunidad de dar a conocer a las empresas granadinas, con lo que ello significa para nuestro sector agroalimentario, el turístico o el cultural, esperando que este encuentro dé su fruto y pronto ellos también nos puedan visitar y conocer los encantos de nuestra provincia".

Durante el encuentro, la delegación granadina también ha presentado el proyecto Granada Global como instrumento para impulsar la proyección internacional del territorio, atraer inversiones y favorecer la colaboración entre instituciones, universidades y empresas de ambas ciudades.

SINERGIAS

La agenda institucional en Seúl se completa con dos encuentros de trabajo en las sedes mundiales de WeGO (World Smart Sustainable Cities Organization) y CITYNET, las dos principales organizaciones internacionales dedicadas a impulsar la cooperación entre ciudades inteligentes y el desarrollo urbano sostenible.

Dos reuniones que, según ha apuntado la alcaldesa, "buscan avanzar en nuevas oportunidades de colaboración para fortalecer la transformación digital de Granada, favorecer la cooperación internacional y consolidar el posicionamiento de la ciudad como referente europeo en innovación, inteligencia artificial y ciudades inteligentes".

Así, Granada mantiene actualmente una alianza estratégica con la organización internacional WeGO, dedicada a promover la transformación digital y el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles en todo el mundo y está avanzada su futura incorporación como miembro oficial de la red.

El encuentro, ha avanzado la regidora, sirve para explorar nuevas vías de cooperación que permitan consolidar a Granada como un hub tecnológico y de inteligencia artificial de referencia en Europa, favoreciendo la colaboración entre universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas e instituciones de ambos países.

Asimismo, Carazo ha abordado las oportunidades para atraer inversión internacional, desarrollar proyectos tecnológicos conjuntos y reforzar la presencia de Granada dentro de la organización.

La reunión también sirve para avanzar en la participación de Granada en la Seoul Smart Life Week (SLW), el principal encuentro internacional sobre ciudades inteligentes organizado por el Gobierno Metropolitano de Seúl y WeGO, que reúne cada año a administraciones públicas, empresas tecnológicas, universidades y centros de investigación de todo el mundo para compartir soluciones innovadoras en inteligencia artificial, transformación digital y desarrollo urbano sostenible.

Granada presentará en este foro internacional su candidatura a los premios 2026 en la categoría 'Tech-InnovaCity - City Government', donde sobresale el proyecto iQuantum.

La delegación granadina también ha visitado la sede de CITYNET, la mayor red de ciudades y gobiernos locales de Asia-Pacífico comprometida con el desarrollo urbano sostenible.

Granada, que ha conseguido un hito histórico al convertirse en la primera capital europea incorporada a esta organización, continúa ampliando así su presencia en una plataforma que conecta a más de 160 ciudades, universidades, centros de investigación e instituciones para impulsar proyectos internacionales de innovación urbana, gobernanza y sostenibilidad.

Según ha avanzado Carazo, dos de los puntos más ambiciosos que la misión institucional lleva al encuentro pasan por profundizar en la organización del próximo Congreso Internacional de CITYNET que Granada acogerá en el año 2028 y por nuevas oportunidades para incorporar a Granada en proyectos internacionales de smart cities y programas de cooperación en materia de turismo sostenible, cultura y desarrollo económico local con otras ciudades miembro en Corea y Asia.