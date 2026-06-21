Granada refuerza con herramientas digitales la limpieza preventiva de imbornales y redes de saneamiento

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la Plaza de Carlos Cano acompañada por el director gerente de Emasagra, Juan Carlos Torres, y el director de Operaciones, Marcos Martínez. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de Emasagra, mantiene un año más el refuerzo de los trabajos de limpieza e inspección de imbornales y redes de saneamiento para mejorar la evacuación de aguas pluviales y reducir posibles incidencias durante la temporada de lluvias.

La alcaldesa de Granada y presidenta de Emasagra, Marifrán Carazo, ha comprobado el desarrollo de estas actuaciones en la Plaza de Carlos Cano acompañada por el director gerente de la empresa municipal, Juan Carlos Torres, y el director de Operaciones, Marcos Martínez, según ha precisado el Consistorio granadino en una nota.

En concreto, la campaña contempla la inspección y limpieza interior de más de 42.000 imbornales y 1.522 kilómetros de redes de saneamiento tanto en la capital como en los municipios del Área Metropolitana, "prestando especial atención a pasos inferiores y zonas consideradas de mayor riesgo ante posibles acumulaciones de agua".

Por su parte, la alcaldesa ha señalado que "la incorporación de tecnología y planificación inteligente nos permite actuar con mayor eficacia y reforzar la capacidad de respuesta de la ciudad ante episodios de lluvias intensas".

Los trabajos se coordinan desde el Centro de Inteligencia del Agua y Crisis Climática de Granada y Área Metropolitana Hubgrade Granada, ubicado en la ETAP de Lancha del Genil, desde donde se centraliza toda la información operativa relacionada con el saneamiento y la gestión del agua pluvial mediante herramientas avanzadas de digitalización y análisis de datos.

Para el desarrollo de estas actuaciones, los equipos utilizan vehículos adaptados y asistentes digitales conectados en tiempo real mediante sistemas GPS y herramientas de geolocalización integradas en el sistema de información geográfica de la compañía.

Esta tecnología permite realizar una trazabilidad completa del estado de la red, optimizar la planificación centralizada de trabajos y mejorar la capacidad de análisis y respuesta sobre el terreno mediante la captación y análisis de imágenes de la red de alcantarillado.

Además de la limpieza de rejillas, conexiones e infraestructuras de drenaje, se llevan a cabo inspecciones visuales y chequeos pormenorizados de los imbornales para detectar posibles deficiencias y programar actuaciones específicas de mantenimiento. Entre ellas han destacado "la hidrolimpieza de tuberías y conducciones mediante sistemas de agua a alta presión para eliminar sedimentos y residuos acumulados en el interior de la red".

Asimismo, Carazo ha destacado además que "Granada continúa avanzando hacia un modelo de ciudad más resiliente, sostenible e inteligente, incorporando innovación tecnológica a servicios públicos esenciales para mejorar el mantenimiento urbano y la calidad de vida de los ciudadanos".

Además, Emasagra ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para contribuir al buen funcionamiento de la red de saneamiento evitando arrojar residuos, toallitas húmedas u otros elementos al inodoro, así como haciendo un uso correcto de papeleras y contenedores para evitar que papeles, envoltorios o colillas terminen bloqueando rejillas e imbornales durante episodios de lluvia intensa.

Estos trabajos se coordinan con los servicios municipales de limpieza viaria para reforzar la retirada de hojas y residuos acumulados en superficie y evitar la obstrucción de rejillas e imbornales.