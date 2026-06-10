Granada refuerza su posición como destino de reuniones con la celebración de MIS Andalucía 2026

La diputada provincial de Turismo, Marta Nievas; el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada, David Rodríguez, y la concejala de Turismo, Comercio, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Granada, Elisa Campoy. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Granada acoge una nueva edición de MIS Andalucía, el principal encuentro profesional del sector turístico MICE (encuentros, incentivos, conferencias y exhibiciones) en la comunidad autónoma, lo que consolida su posicionamiento como uno de los destinos más competitivos y atractivos para la organización de congresos, reuniones, viajes de incentivo y eventos corporativos.

El encuentro ha sido posible gracias a la colaboración de Eventoplus, Turismo Andaluz, el Ayuntamiento de Granada, el Granada Convention Bureau y el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación, entidades que unen esfuerzos para convertir a la provincia en punto de encuentro de algunos de los principales operadores, compradores y proveedores especializados en turismo de reuniones de Andalucía y de España.

Durante la inauguración, la diputada provincial de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha estado acompañada por el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, David Rodríguez, y la concejala de Turismo, Comercio, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Granada, Elisa Campoy.

Nievas ha destacado la importancia estratégica que tiene el segmento MICE para la economía turística granadina por su capacidad para generar actividad económica, empleo, conocimiento y proyección internacional. "El turismo de reuniones constituye uno de los segmentos con mayor capacidad para aportar valor añadido a nuestro destino. Se trata de un turismo que contribuye a la desestacionalización, genera un elevado gasto medio y produce un impacto positivo en numerosos sectores de la economía local", ha señalado.

La diputada ha subrayado que cada congreso, reunión profesional o viaje de incentivo celebrado en la provincia beneficia directamente a hoteles, restaurantes, empresas de transporte, comercios, espacios culturales, proveedores tecnológicos y compañías especializadas en la organización de experiencias turísticas.

En este sentido, Marta Nievas ha recordado que tanto el organizador como el visitante vinculado al segmento MICE busca mucho más que una sede para celebrar reuniones: "Las empresas y organizaciones demandan destinos capaces de ofrecer experiencias memorables, autenticidad, profesionalidad, sostenibilidad y una propuesta diferencial que complemente la actividad profesional".

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, David Rodríguez, ha asegurado que "hoy Andalucía vuelve a demostrar su fortaleza como uno de los grandes destinos de turismo de reuniones, congresos e incentivos en España, Encuentros como MIS Andalucía son fundamentales porque nos permiten conectar directamente con quienes toman decisiones clave sobre dónde celebrar congresos, eventos y viajes de incentivo".

Rodríguez ha destacado que "nos encontramos ante un segmento estratégico para nuestra comunidad porque e turismo MICE no solo genera empleo y riqueza, sino que contribuye de manera decisiva a la desestacionalización, impulsando un modelo turístico más equilibrado, sostenible y de mayor valor añadido".

El delegado ha puesto de manifiesto el apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía "a este tipo de iniciativas, la colaboración público-privada es clave para seguir fortaleciendo nuestro posicionamiento tanto en el mercado nacional como internacional".

La concejala de Turismo, Comercio, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Granada, Elisa Campoy, ha detallado que "Granada está demostrando que tiene capacidad para competir con los grandes destinos europeos en la organización de congresos, reuniones y eventos profesionales".

"Nuestra ciudad se ha consolidado como un destino competitivo gracias a la alta calidad y diversidad de los servicios especializados orientados al turismo MICE, capaces de ofrecer experiencias profesionales y personales de primer nivel. La celebración de MIS Andalucía nos permite mostrar ese potencial ante los principales agentes del sector y seguir avanzando en la captación de grandes eventos nacionales e internacionales", ha añadido.

Uno de los principales activos de Granada para competir en este mercado es la diversidad de experiencias que puede ofrecer a organizadores y participantes. La provincia combina un patrimonio cultural y natural de primer nivel, con una sólida oferta de infraestructuras para congresos y una amplia red de empresas turísticas altamente profesionalizadas.

A ello se suma la posibilidad de complementar cualquier evento profesional con experiencias singulares en los distintos territorios de la provincia. Desde actividades de incentivos y team building en Sierra Nevada hasta propuestas de enoturismo en la Alpujarra, estancias en las casas cueva del Geoparque de Granada o jornadas junto al Mediterráneo en la Costa Tropical.

La provincia dispone además de una planta hotelera moderna y de calidad, espacios singulares para la celebración de encuentros profesionales y una creciente apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la personalización de experiencias, factores cada vez más valorados por los organizadores.

LA COSTA TROPICAL, PROTAGONISTA DEL POST TOUR PROFESIONAL

Coincidiendo con la celebración de MIS Andalucía, el Patronato Provincial de Turismo ha organizado un viaje de familiarización dirigido a los participantes para mostrar la oferta turística de la Costa Tropical.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y de los ayuntamientos de Almuñécar, Salobreña y Motril, y permitirá a los asistentes conocer algunos de los principales recursos turísticos del litoral granadino, reforzando el conocimiento directo del destino y ampliando las oportunidades de comercialización futura.

La celebración de MIS Andalucía 2026 permite fomentar el intercambio de experiencias, la creación de contactos profesionales y la generación de nuevas oportunidades de negocio para el sector turístico andaluz. Desde el Patronato se valora especialmente el impacto que este tipo de encuentros tiene en la promoción de Granada como destino MICE y en la captación de futuros congresos, reuniones y eventos, contribuyendo así al crecimiento sostenible de la actividad turística y al fortalecimiento del tejido empresarial de la provincia.

Marta Nievas ha agradecido a Eventoplus, a las entidades colaboradoras y a todos los profesionales participantes su contribución al éxito del encuentro y expresó su confianza en que esta edición sirva para impulsar nuevas alianzas y proyectos que continúen reforzando el liderazgo de Andalucía y de Granada en el turismo de reuniones.

"Granada reúne todos los ingredientes para convertirse en una experiencia inolvidable para quienes nos visitan por motivos profesionales. Esa capacidad para combinar trabajo, cultura, naturaleza, gastronomía y emociones es, sin duda, uno de nuestros principales valores como destino", ha concluido.