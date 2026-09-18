Granada refuerza la prevención frente a los seísmos con un convenio con Universidad de Sevilla y Politécnica de Madrid

Imagen de archivo de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante una visita al Zaidín, una de las zonas de las capital más afectadas por la serie sísmica de agosto. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la ciudad de Granada ha suscrito un convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla y la Universidad Politécnica de Madrid para el intercambio de información, datos y conocimiento científico en materia de riesgos naturales, con especial atención al riesgo sísmico.

El acuerdo, aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local, establece un marco estable de cooperación entre las tres instituciones para facilitar el desarrollo de investigaciones que permitan mejorar el conocimiento de la vulnerabilidad del territorio granadino, reforzar los sistemas de planificación preventiva y contribuir a una gestión más eficaz de las posibles situaciones de emergencia, tal y como ha avanzado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra.

"Granada, lo sabemos, es una ciudad que debe estar preparada para responder ante cualquier riesgo natural y, para ello, necesitamos combinar la experiencia y el rigor de nuestros servicios municipales de emergencias, que realizan un trabajo excepcional, con el conocimiento científico y técnico de instituciones universitarias de referencia que tienen mucho que aportar en este ámbito", ha señalado.

El concejal portavoz ha destacado que este convenio va a permitir poner la investigación y el conocimiento al servicio de la protección de los granadinos, "mejorar aún más nuestra capacidad de prevención y disponer de herramientas más precisas para la planificación y la respuesta ante una eventual emergencia".

Además, el edil ha hecho hincapié en que el acuerdo adquiere especial relevancia para una ciudad como Granada, donde la prevención y el conocimiento del riesgo sísmico constituyen elementos fundamentales dentro de las políticas municipales de protección ciudadana.

La colaboración, que se suma al conocimiento aportado por la Universidad de Granada, permitirá establecer un flujo de información en ambos sentidos: el Ayuntamiento facilitará a los equipos investigadores de ambas universidades los datos disponibles que puedan resultar de utilidad para el desarrollo de investigaciones relacionadas con los riesgos naturales en el municipio y las universidades pondrán a disposición del Consistorio los resultados obtenidos de los trabajos científicos desarrollados en este marco y que podrán contribuir a la elaboración y actualización de los planes municipales de protección frente a riesgos naturales.

"La prevención comienza aquí, en el conocimiento previo y en el análisis del territorio antes de que se llegue a producir una emergencia. Conocer mejor nuestra ciudad, identificar sus vulnerabilidades y contar con información científica rigurosa es fundamental para poder tomar mejores decisiones y proteger a la población", ha aseverado Saavedra.

El convenio contempla, además, la creación de una comisión mixta de seguimiento, integrada por representantes de las tres instituciones, que se encargará de coordinar la colaboración y resolver las cuestiones que puedan surgir durante su desarrollo.

"Queremos avanzar hacia una protección ciudadana basada cada vez más en el conocimiento, en la prevención y en la anticipación", ha afirmado el portavoz municipal, quien ha remarcado la "acreditada experiencia" de estas dos universidades en investigación sobre riesgos naturales, particularmente en materia sísmica, ya que cuentan con equipos de investigación con experiencia en trabajos y estudios relacionados.

El convenio, que tiene una vigencia inicial de cuatro años con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta otros cuatro años, no supone ningún coste económico para el Ayuntamiento, la Universidad de Sevilla ni la Universidad Politécnica de Madrid, ya que la colaboración se desarrollará mediante la puesta en común de recursos materiales, humanos y técnicos ya existentes en las tres instituciones.

"Este acuerdo representa una forma de entender la protección ciudadana desde la cooperación institucional y la colaboración con el ámbito universitario. Granada cuenta con profesionales y servicios municipales extraordinariamente preparados y ahora reforzamos esas capacidades con el conocimiento especializado de dos instituciones universitarias de primer nivel para seguir construyendo una ciudad más preparada y resiliente", ha concluido el portavoz.