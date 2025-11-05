Granada tendrá conexión aérea con Barcelona a primera hora desde el verano

Desde la izquierda la diputada provincial de Turismo de Granada, Marta Nievas, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y la directora de Asuntos Públicos de Vueling, Rosaura Ferriz - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y la compañía aérea Vueling han anunciado este miércoles que a partir del próximo verano el avión que opera con el aeropuerto de El Prat (Barcelona) pernoctará en el aeródromo Federico García Lorca de Granada y Jaén, en término municipal de Chauchina, en el área metropolitana granadina, para poder mejorar la conectividad nacional e internacional desde primera hora de la mañana.

El anuncio se ha realizado en la World Travel Market de Londres (Reino Unido), según ha informado la Diputación de Granada, cuya diputada provincial de Turismo, Marta Nievas, se ha congratulado de este logro tras un encuentro con el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y la directora de Asuntos Públicos de Vueling, Rosaura Ferriz.

"En el marco de las reuniones de trabajo y de las presentaciones de la World Travel Market de Londres, el consejero y la representante de Vueling ha dado buenas noticias para Granada" en tanto "aumenta la conectividad con el aeropuerto" Federico García Lorca en tanto "vamos a tener un avión que pernocta y que nos va a conectar a primera hora con Barcelona", ha detallado Nievas, que es vicepresidenta segunda de la Diputación, en un audio remitido a los medios.

Ha sido un vuelo "muy demandado no sólo por los empresarios, sino también por el sector turístico" y ahora esta "novedad" permite "tener una mejor conexión" también con las rutas internacionales que operan desde El Prat. Por tanto, "hoy Granada está de enhorabuena porque consigue tener una mejor conectividad", ha concluido Nievas.