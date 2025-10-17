Granada se transforma este sábado para acoger el Kart Royale

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada se prepara para vivir una jornada este sábado en la que las calles del centro histórico se transformarán en un circuito urbano con la celebración de Kart Royale, un evento internacional que combina deporte, espectáculo y comunicación digital.

Desde primera hora de la mañana, el corazón de la ciudad se convertirá en un circuito único en el que la emoción, la estrategia y la adrenalina estarán al alcance de todos los espectadores, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa tras su presentación este viernes.

El recorrido discurrirá desde la Acera del Darro por Puerta Real, calle Ganivet, plaza Mariana Pineda, plaza del Campillo, plaza Bibataubín y Carrera de la Virgen, y, para garantizar la seguridad de los asistentes, estará perimetrado al cien por cien con valla metálica, complementado con barreras y protecciones Tecpro, al estilo de los grandes circuitos de Fórmula 1.

Los karts serán cien por cien eléctricos y sostenibles, ofreciendo una experiencia respetuosa con el entorno y alineada con el compromiso medioambiental de Granada como ciudad moderna e innovadora. La jornada comenzará con acceso gratuito del público a las zonas del circuito y con la instalación de una pantalla gigante para seguir la competición en directo.

Por la tarde, se activará una zona para fans en el Paseo del Salón, de acceso mediante entrada, con capacidad para más de 5.000 personas, que incluirá barras, camiones con comida, escenario para actuaciones musicales, zona de restauración y un espacio de patrocinadores con experiencias inmersivas, muestras de productos y actividades interactivas.

La 'Fan Zone' contará además con las actuaciones de JC Reyes, Yapi y Xiyo & Fernández, junto a pinchadiscos invitados que pondrán ritmo a una jornada que unirá motor y música en un ambiente festivo. Las entradas para acceder a ella ya están disponibles a través de Oferplan Granada (Ideal), con condiciones especiales para suscriptores.

Se recomienda adquirirlas con antelación debido al aforo limitado. La jornada finalizará con un fiesta posterior llena de música, actuaciones y sorpresas que cerrará un día histórico para la ciudad. La competición estará dirigida por el periodista Antonio Lobato, que asumirá la figura de director de carrera, además de narrar el evento en directo junto a Toni Cuquerella, comentarista habitual de Fórmula 1, desde un set ubicado en la Fuente de las Batallas.

La cita en Granada coincidirá con la celebración del Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, por lo que tanto los entrenamientos libres y la clasificación al sprint del viernes como la carrera al sprint y la clasificación del sábado también se emitirán desde este espacio.

De esta forma, Granada se convertirá "en el epicentro del motor durante todo el fin de semana, uniendo la competición real, la comunicación digital y el espectáculo televisivo en un mismo escenario". El formato de Kart Royale combina motor, estrategia y entretenimiento en vivo, inspirado en la dinámica de los videojuegos e incorporando mecánicas como cajas misteriosas, parrillas invertidas y penalizaciones dinámicas, lo que añadirá emoción, incertidumbre y momentos virales a cada carrera.

La competición reunirá a diez jefes de escudería y más de 30 creadores de contenido con millones de seguidores. Los jefes de escudería serán algunos de los creadores más influyentes del país, entre ellos Lola Lolita, xBuyer, Erra, Ceciarmy, Peldanyos, Ampeter, Perxitaa, Marina Rivers y el cantante JC Reyes, quienes liderarán equipos formados por pilotos y celebridades de internet como Álvaro Suárez, Sofía Surfers, Alen Vicente, Eric Buyer, Megías, Juan Beato, Cristóbal Soria, Ventura, Kappah, Álex Chiner, Rotren, Vicens, Karchez, Ander Cortés, Pablete, Raúl Valle o Mikeltube, entre otros.

Cada equipo competirá bajo el nombre de su escudería patrocinadora, entre las que destacan Amazon Prime Team, El Pozo King Racing, MediaMarkt Motors, Pepsi Crew, McAuto GP y Covirán Racing Team, que acompañarán a los diez jefes de escudería en esta competición urbana sin precedentes.

Estas grandes marcas, presentes también en la 'Fan Zone' del Paseo del Salón, ofrecerán experiencias inmersivas y actividades para el público. En conjunto, los participantes suman decenas de millones de seguidores y garantizan un impacto superior a los 50 millones de visualizaciones y más de un millón de interacciones en redes sociales, consolidando a Granada como tendencia nacional durante todo el fin de semana.

La alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo, ha subrayado el valor estratégico del evento para la ciudad, destacando su papel como motor de proyección internacional y dinamización económica. "Eventos como Kart Royale reflejan el espíritu de Granada, con el que impulsamos una ciudad dinámica, abierta al talento joven y preparada para acoger los grandes eventos internacionales del futuro", ha afirmado.

"Granada es ya una ciudad del deporte, capaz de atraer citas de primer nivel que combinan sostenibilidad, innovación y proyección turística. Queremos seguir consolidando este modelo de ciudad moderna, viva y conectada con su gente", ha añadido la regidora.

Kart Royale representa un paso más en la apuesta del Ayuntamiento de Granada por situar a la ciudad como referente europeo en innovación deportiva, sostenibilidad y eventos internacionales. Con este evento, la capital granadina demuestra su capacidad para integrar tradición y modernidad, proyectando su imagen en el mapa nacional e internacional como una capital del deporte, la cultura y la comunicación digital.

"Granada demuestra que está preparada para liderar el futuro de los grandes eventos urbanos. Este tipo de iniciativas consolidan nuestro proyecto de ciudad como una capital moderna, sostenible y protagonista del deporte internacional", ha concluido la alcaldesa Marifrán Carazo.

Así, Kart Royale no es solo una competición, sino una celebración del talento, la innovación y la camaradería, una cita que une deporte, entretenimiento y comunidad digital para seguir posicionando a Granada como un referente global del deporte y la cultura contemporánea.