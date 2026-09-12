Granada transformará la Plaza Virgen del Rocío y recuperará su espacio escénico después de más de 25 años

GRANADA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado el procedimiento para la licitación de las obras de remodelación integral de la Plaza Virgen del Rocío, una actuación que permitirá transformar este espacio del distrito Genil con un presupuesto base de licitación de 630.169,88 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en elq que detalla que la intervención forma parte del I Plan Integral de Embellecimiento de Plazas, Parques y Jardines impulsado por el Gobierno municipal para continuar renovando el espacio público en los distintos barrios de la ciudad.

El proyecto plantea una transformación integral de la plaza bajo criterios de diseño bioclimático, sostenibilidad, accesibilidad universal y seguridad, con nuevos espacios para la cultura, el juego, el ejercicio, la estancia y la convivencia, además de mejoras destinadas a incrementar el confort de los usuarios.

Uno de los principales elementos de la remodelación será la recuperación, después de más de 25 años, del espacio escénico que existió en la Plaza Virgen del Rocío. El proyecto devolverá así al barrio un enclave destinado a la celebración de actividades culturales, actuaciones y eventos al aire libre, concebido como una zona escénica multifuncional e integrado en la nueva configuración de la plaza.

La nueva zona escénica contará con una pérgola que funcionará como escenario y dispondrá de un punto de suministro eléctrico para facilitar la organización de actuaciones, espectáculos y actos públicos.

La estructura incorporará además especies trepadoras destinadas a proporcionar sombra, mejorar el confort térmico y favorecer su integración paisajística en el conjunto de la plaza.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha puesto especialmente en valor la recuperación del espacio escénico: "Después de más de 25 años recuperamos ese pequeño escenario que existió en la Plaza Virgen del Rocío y devolvemos al barrio un lugar para encontrarse, convivir y disfrutar también de la cultura", ha dicho.

"Queremos que Granada 2031 se construya en toda la ciudad, que la cultura llegue a nuestros barrios y que nuestras calles y plazas se conviertan también en escenarios para la programación cultural de la mano de los vecinos y de sus asociaciones", ha añadido la regidora.

La remodelación permitirá asimismo crear una plaza más accesible e inclusiva y ampliar sus posibilidades de uso por parte de vecinos de todas las edades y capacidades. El proyecto contempla una nueva zona de juegos infantiles con diferentes elementos destinados a fomentar la actividad física, la creatividad y la socialización, entre ellos columpios inclusivos diseñados para atender distintas necesidades y favorecer la participación de todos los niños.

Junto a la nueva zona infantil, uno de los elementos más singulares será la fuente recreativa transitable, concebida como un espacio interactivo de juegos de agua a cota cero y sin bordillos. Su diseño facilitará el acceso con sillas de ruedas, carritos y andadores y permitirá que niños con distintas capacidades puedan jugar juntos, reforzando el carácter inclusivo y accesible de la nueva plaza.

Carazo ha destacado que se trata de "una renovación muy esperada, que los vecinos venían reclamando desde hace años y con la que queremos transformar la plaza para hacerla más accesible e inclusiva, favoreciendo la convivencia, el juego de los niños, la estancia de nuestros mayores y el disfrute cotidiano del barrio".

Durante los meses de mayor calor, niños, jóvenes y familias podrán introducirse entre los surtidores e interactuar directamente con el agua, convirtiendo esta zona en un espacio de juego y refresco y reforzando la función de la plaza como refugio climático.

Durante el resto del año, la instalación funcionará como fuente ornamental. Contará además con un sistema de iluminación LED que ofrecerá una experiencia visual de luz y color durante el horario nocturno.

La actuación contempla también la adecuación y reubicación de los aparatos de ejercicio al aire libre existentes en la plaza. Dado su buen estado, serán acondicionados e integrados en la nueva distribución, optimizando recursos y reforzando la sostenibilidad del proyecto, al tiempo que se mantiene un espacio destinado a fomentar la actividad física y los hábitos saludables.

La intervención supondrá igualmente la renovación completa de los pavimentos, adaptándolos a los distintos usos de la nueva plaza. En las zonas de mayor tránsito se utilizarán materiales de alta durabilidad y buen comportamiento frente al agua, mientras que en los espacios destinados al ejercicio y en las zonas de arbolado se incorporarán pavimentos blandos que contribuirán a mejorar el confort térmico, reducir el efecto isla de calor y favorecer la infiltración del agua de lluvia.

El área infantil contará, por su parte, con pavimento de seguridad para ofrecer una mayor protección frente a posibles caídas. La alcaldesa ha enmarcado esta actuación en el I Plan Integral de Embellecimiento de Plazas, Parques y Jardines: "Estamos renovando nuestras calles, jardines y plazas para avanzar en ese modelo de Granada para vivir que estamos impulsando: una ciudad más accesible, más amable para el peatón y con espacios que favorezcan el paseo, el disfrute y la convivencia, mejorando así la calidad de vida en nuestros barrios", ha asegurado la alcaldesa.

La nueva configuración de la plaza incorporará espacios de estancia y relación vinculados a la vegetación. Se instalarán bancos tipo cubo de hormigón prefabricado y bancos circulares alrededor de los árboles más próximos al paseo central, favoreciendo nuevos lugares de encuentro y descanso.

El mobiliario se completará con papeleras distribuidas por toda la plaza, incluida una específica para residuos de mascotas, así como fuentes bebedero accesibles, una de ellas adaptada para personas con discapacidad y otra con una cubeta inferior destinada a los animales.

El proyecto incluye igualmente la mejora del alumbrado público existente y la instalación de nuevos puntos de luz con luminarias LED de alta eficiencia, que permitirán aumentar la visibilidad y reducir el consumo energético.

La actuación contempla también la renovación del arbolado y la jardinería, con la sustitución de los ejemplares secos o con un deterioro irreversible por nuevas especies seleccionadas por su adaptación a las condiciones climáticas de Granada, resistencia al medio urbano, diversidad y moderado requerimiento hídrico.

La distribución del nuevo arbolado buscará especialmente generar sombra, mejorar el confort de los usuarios y favorecer su integración paisajística en la nueva configuración de la plaza. A ello se sumará la renovación y ampliación de la red de riego para incorporar sistemas automatizados en alcorques y parterres que actualmente carecen de ellos.

Por último, Carazo ha incidido en el carácter inclusivo e intergeneracional del proyecto: "Queremos plazas que puedan disfrutar todos los vecinos, independientemente de su edad o de sus capacidades, donde los niños puedan jugar juntos, nuestros mayores encuentren espacios para el ejercicio y la convivencia y las familias dispongan de lugares más cómodos, accesibles y preparados también para afrontar los meses de mayor calor".