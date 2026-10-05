Los centros sanitarios de la Junta en Cádiz reciben a 389 estudiantes de FP en prácticas

Eva Pajares y José Ángel Aparicio dando la bienvenida a estudiantes de FP en prácticas en centros sanitarios de la provincia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha incorporado este lunes a 389 estudiantes de Formación Profesional que realizarán prácticas durante los próximos meses en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencias, Sanidad y Emergencias, tanto en los hospitales como en los centros de Atención Primaria de la provincia.

Por su parte, los delegados territoriales de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, y de Educación, José Ángel Aparicio, han dado la bienvenida a los que realizarán esta fase formativa en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, centro en el que permanecerán tres meses.

Según ha indicado en una nota, del total de 389 alumnos, 112 irán destinados a centros del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, 63 al Área Sanitaria Campo de Gibraltar Este; 44 al Área Campo de Gibraltar Oeste, 112 al Complejo Hospitalario Puerta del Mar y San Carlos en San Fernando, 54 al Hospital Universitario de Puerto Real y Hospital de La Janda y cuatro al Distrito Sanitario Bahía de Cádiz La Janda.

Las plazas corresponden a alumnado de seis familias profesionales, distribuidas entre once ciclos formativos de grado medio, grado superior y cursos de especialización. Así, al área de sanidad corresponden la inmensa mayoría (377 plazas), repartidas en Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (353), Grado Medio de Técnico en Farmacia y Parafarmacia (cuatro), Grado Técnico Superior en Dietética (tres), Grado de Técnico Superior Imagen Diagnóstico y Medicina Nuclear (uno), Grado Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico (cinco) y Grado Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría (once).

Además, hay una plaza de Grado Medio de Técnico en Gestión Administrativa, dos de Grado Medio de Técnico en Cocina y Gastronomía, una de Grado Técnico Superior en Dirección de Cocina, dos en Grado Medio Técnico en Construcción, cinco de Curso de Especialización en Cultivos Celulares y una de Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Según ha explicado la Junta, a lo largo de su periodo de formación todos los estudiantes estarán tutorizados por profesionales sanitarios del centro en el que realicen sus prácticas (tutores laborales), lo cual le facilitará la adquisición de competencias profesionales, destrezas y habilidades que podrán alcanzar en los diferentes escenarios y situaciones sanitarias donde se produce la labor asistencial. Además, tendrán un seguimiento coordinado por parte de los tutores docentes de los diferentes centros educativos.