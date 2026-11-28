Archivo - Fiscalía Provincial de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha solicitado penas de hasta 12 años de prisión para dos hombres acusados de propinar una brutal paliza a otro varón que perdió un ojo al sufrir el estallido del globo ocular a consecuencia de los golpes. Junto a ello, reclama que indemnicen a la víctima en más de 100.000 euros.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 diciembre de 2021 en el interior de la vivienda de la víctima en Las Gabias (Granada) a raíz de una fuerte discusión que iniciaron los acusados contra el otro hombre, según se desprende del escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

En el transcurso de ese enfrentamiento, uno de los acusados le propinó un fuerte golpe con el puño cerrado en la nariz. Posteriormente, ambos hicieron uso de un palo para agredirle de forma "contundente" contra la cara impactando en el ojo derecho de la víctima.

Ello le provocó el estallido del globo ocular, así como varias heridas inciso contusas en el párpado. El hombre tuvo que ser sometido a una operación quirúrgica en la que le fue extirpado el ojo y colocada una prótesis ocular.

La Fiscalía acusa a los presuntos agresores de un delito de lesiones y solicita que sean condenados a doce años de prisión en el caso del primero, al ser reincidente en esta materia, y a diez años de prisión el segundo.

Junto a ello, pide que se les imponga la prohibición de comunicarse o acercarse al afectado a menos de 500 metros durante 17 años. El Ministerio Público solicita además que los encausados indemnicen a la víctima en 30.000 euros por los daños morales causados, en otros 67.000 euros por las secuelas y en otros 10.000 por los días de curación. El juicio está previsto que se celebre el próximo mes de diciembre en la Audiencia de Granada.