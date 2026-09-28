Grupo MAS nombra a Amparo Alarcón nueva directora de relaciones institucionales y Fundación MAS

Amparo Alarcón toma el relevo de Luis Miguel Pons Moriche como Directora de Relaciones Institucionales y Directora de Fundación MAS. - GRUPO MAS

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Dirección de Grupo MAS ha incorporado a Amparo Alarcón como nueva Directora de Relaciones Institucionales y Directora de Fundación MAS, asumiendo la responsabilidad de liderar una nueva etapa en dos ámbitos estratégicos para la compañía: el fortalecimiento de las relaciones institucionales, empresariales y sociales y el desarrollo de su compromiso social a través de Fundación MAS.

Según ha informado Grupo MAS en una nota, Amparo Alarcón cuenta con una sólida y dilatada trayectoria en gestión institucional y comunicación estratégica. Diplomada en Turismo por la Universidad de Sevilla y Máster en Comunicación, Dirección de Marketing y Relaciones Externas por la CEA, ha desempeñado responsabilidades de "máximo" nivel en el ámbito público.

A lo largo de su carrera ha ejercido como Jefa de Gabinete en la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, acumulando una amplia experiencia en gestión, relaciones institucionales y conocimiento de las administraciones públicas.

De esta manera, su incorporación permitirá a Grupo MAS seguir reforzando su interlocución y colaboración con administraciones, entidades sociales, organizaciones y tejido empresarial, así como impulsar nuevas alianzas que contribuyan a ampliar el alcance de Fundación MAS.

Por su parte, el Consejero Delegado de Grupo MAS, Jerónimo Martín, ha destacado que "su liderazgo y amplia experiencia institucional serán fundamentales" en esta nueva etapa y ha subrayado que "su visión estratégica, su capacidad de gestión y sus profundos valores son la mejor garantía para liderar esta nueva etapa".

Asimismo, Amparo Alarcón toma el relevo de Luis Miguel Pons Moriche, que concluye esta etapa tras siete años al frente de Fundación MAS y de la Dirección de Relaciones Institucionales de Grupo MAS. Durante este periodo, su trabajo ha contribuido de forma "decisiva" al crecimiento y consolidación de la Fundación, ampliando el alcance de su actividad social, sus alianzas y su capacidad para generar impacto en Andalucía y Extremadura.

Entre los principales hitos destaca la creación y puesta en marcha del Centro de Actividades para los ODS en Sevilla, Sede de Fundación MAS y espacio de referencia para acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a entidades sociales, instituciones y la ciudadanía.

Al hilo, el Consejero Delegado de Grupo MAS, Jerónimo Martín, ha reconocido "especialmente" esta trayectoria. "Quiero expresar, en nombre de todo el Consejo, del Patronato y en el mío propio, nuestro más sincero agradecimiento a Luis por su entrega y profesionalidad", destacando especialmente su papel como protagonista clave en la creación y puesta en marcha del Centro de Actividades para los ODS.

Por último, Luis Miguel Pons mantendrá su compromiso con Fundación MAS en calidad de Patrono, tras haber sido elegido por unanimidad en el Patronato celebrado el jueves 24 de septiembre. Desde esta nueva responsabilidad, continuará aportando su experiencia, conocimiento y vinculación con la Fundación a una nueva etapa de la entidad.