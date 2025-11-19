El grupo mexicano JNS inicia su gira europea en Madrid y anuncia un dueto con una artista de Sevilla como próxima meta

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo mexicano JNS ha dado el pistoletazo de salida a su expansión musical por Europa con su primera parada en Madrid, donde ofrecerá un concierto el próximo 4 de febrero en la Sala Movistar Arena. Aunque por ahora no actuarán en Sevilla, han señalado a la capital andaluza como una de sus metas de cara al futuro dentro de su carrera europea, después de declararse "realmente enamoradas de cada rincón y callejón de la ciudad". Asimismo, han adelantado que están trabajando en un dueto con una artista importante de Sevilla.

En una entrevista concedida a Europa Press, el grupo --que ha presentado en Sevilla su concierto en la capital española-- ha expresado su emoción y felicidad por iniciar una "nueva etapa en España". Esperan que esta primera fecha no sea la única en el país, sino el comienzo de "una larga historia en España". Una nueva etapa profesional que afrontan con "muchas ganas de cruzar fronteras y llegar a Europa", tras 30 años de trayectoria.

En cuanto a sus futuros conciertos en España, han señalado que por el momento desean "tantear el terreno", comenzando con su actuación en la Sala Movistar Arena. Tras este primer paso, confían en que "se abrirán muchos caminos y lugares por explorar". "Sin duda, Sevilla forma parte de nuestras metas, pero vamos poquito a poco", han apostillado. De igual forma, han adelantado que, de cara a 2026, además de la gira, lanzarán algunos sencillos adicionales.

Por otro lado, las integrantes del grupo han confesado que les gustaría colaborar en un dueto con una artista importante de Sevilla, "muy parecida a nosotras". No han podido ofrecer más detalles sobre este proyecto, "por si se nos cumple", aunque sí han avanzado que sería "100% pop". En este sentido, se han mostrado totalmente abiertas a realizar un proyecto que fusione ritmos mexicanos y andaluces con el pop.

En su próximo concierto en la capital española, el grupo compartirá escenario con Magneto, quienes, según han explicado, "nos han abierto camino por acá" y a quienes consideran "hermanos". JNS ya ha coincidido con Magneto en el 90's Pop Tour de México, que además se está fusionando con el espectáculo Love the Nighties, presente en España.

En este sentido, han destacado la similitud entre el público español y el latinoamericano, pues, según han declarado, ambos son "muy apasionados, aman la música y les gusta la fiesta". "Hemos recibido mucho amor, apoyo y cariño", han afirmado, asegurando que "amamos España y a su gente".

UN NUEVO COMIENZO

JNS presenta en este concierto su nuevo sencillo, 'Europa', un lanzamiento que "marca un momento muy importante" en su carrera y en la historia del grupo. Desde sus inicios como Jeans en los años 90, con éxitos como 'Pepe', 'Enferma de Amor' y 'Corazón Confidente', hasta su etapa actual con el reencuentro y regreso bajo el nombre de JNS, el grupo define esta nueva etapa como "una hermandad".

En relación con lo anterior, han explicado que JNS estuvo inicialmente compuesto por cuatro integrantes: Karla Díaz, Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía. Sin embargo, hace un año Karla decidió dejar temporalmente el proyecto, quedando actualmente formado por Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López. Este cambio ha supuesto un "punto de inflexión" para el grupo.

Tras la salida de Karla, el grupo ha confesado que esta decisión las llevó a cuestionarse "si queríamos seguir, si era momento de dejarlo, si había la energía". Sin embargo, tras varias reuniones, conversaciones y momentos íntimos entre las tres, decidieron continuar, siendo el resultado de esa determinación 'Europa'.

En esta línea, el grupo ha reconocido que lo más desafiante para mantenerse unidas durante estas tres décadas "ha sido la convivencia y aprender a respetarnos y comunicarnos". De esta forma, han explicado que, aunque son amigas desde muy pequeñas, "no es lo mismo viajar con amigas que trabajar con ellas". Aun así, consideran que ha sido "todo un reto y también un crecimiento personal muy bonito", pues se sienten "hermanas que comparten un sueño".

En relación con este sencillo, han explicado que aborda "un amor visto desde otro lugar, ya no es ese amor en el que te desgastas y no puedes más, sino un amor que se vive, pero también se llora, y en el que llega un momento en el que el sufrimiento es suficiente, haces tus maletas y te vas de viaje con tus amigas".

El videoclip de este sencillo fue grabado en París y rodado en gran parte con los teléfonos móviles de las propias integrantes mientras hacían turismo por la capital francesa, ya que ese viaje simbolizó "un nuevo comienzo". En este contexto, han señalado que barajaron varias opciones para el rodaje --entre España, Francia e Italia--, pero por cuestiones de tiempo y logística finalmente se decantaron por la ciudad parisina.

"LA NOSTALGIA ESTÁ EN NUESTRO ADN"

Tras tres décadas en el mundo de la música, las integrantes del grupo han reconocido que el motor que las impulsa a continuar es la nostalgia, aunque admiten que "para España somos completamente nuevas". "Nuestras canciones han sido parte del soundtrack de la vida de muchos mexicanos y latinos, por eso la nostalgia está en nuestro ADN". No obstante, señalan que "las letras han cambiado, porque hemos crecido y vivido nuevas experiencias que nos han hecho reinventarnos".

En este sentido, explican que su principal fuente de inspiración actualmente es el amor propio: "ese amor que debemos construir hacia nosotras mismas y que es la base de todo lo demás". Así, han añadido que sus canciones más recientes hablan de su estilo de vida y del amor que cultivan hacia sí mismas y hacia su amistad.

En cuanto al papel de la mujer en la industria musical, han recordado que cuando comenzaron eran muy jóvenes y no entendían del todo cómo funcionaba el medio; sin embargo, con el tiempo fueron tomando conciencia de la posición que ocupaba la mujer. De este modo, han explicado que "era la época de las boybands, que trabajaban bastante menos que nosotras y aun así les iba mucho mejor".

"EN LOS 90, EN LA MÚSICA SÓLO IMPORTABA LA IMAGEN DE LAS MUJERES"

"Actualmente creemos que las mujeres estamos dominando el entretenimiento y muchos otros ámbitos", han señalado, reconociendo que "aún falta camino por recorrer, pero sin duda estamos en un lugar mucho mejor que en los años 90". Así, han recordado que, en aquella época, "eras tu imagen y nada más; lo que dijeras o pensaras no importaba".

En cambio, han asegurado que actualmente las mujeres cuentan con "un micrófono desde el cual podemos expresar nuestro mensaje sin miedo a que nos silencien, sin miedo a no formar parte de la conversación".

JNS actuó en el Orgullo de Madrid y de Barcelona en 2018, creando un fuerte vínculo con la comunidad Lgtbi, a la que califican como "compañeros fieles". En este contexto, han explicado que su primer reencuentro, hace ya diez años, tuvo lugar precisamente en el Orgullo, y reiteraron su apoyo y cariño hacia la comunidad: "vamos de la mano con ellos".

EL COLECTIVO LTGBI "SON NUESTRO MOTOR"

En este sentido, han explicado que el mensaje de su grupo coincide plenamente con el del colectivo, un mensaje que gira en torno a "la unión es amor, la aceptación, la autenticidad y el respeto". De este modo, han señalado que la comunidad Lgtbi es "nuestro motor y siempre nos impulsa al cambio y a estas metamorfosis".

En línea con lo anterior, han comentado que su canción 'Tan Viva' transmite la idea de que "todos somos seres humanos y merecemos respeto, poder salir a la calle sin miedo y ser uno mismo". Al respecto, han añadido que la crearon "con muchísimo amor y con gran respeto hacia todo el colectivo".