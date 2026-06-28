El Grupo Municipal del PP de Jaén destaca la subida de 640.000 euros para la ayuda a domicilio "gracias a la Junta"

La concejal del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Jaén María Segovia - PP DE JAÉN

JAÉN 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha remarcado la nueva actualización del precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio impulsada por la Junta de Andalucía, que este lunes, 29 de junio, será llevada al Pleno municipal mediante la actualización de precio hora en el contrato suscrito entre el Ayuntamiento y Jabalcuz, Dependencia y Formación.

La propuesta fija el coste/hora máximo del servicio en 17,46 euros, con efectos desde el 1 de enero de 2026, frente a los 16,63 euros establecidos hasta ahora. Se trata de un incremento del 5%, superior al aplicado en 2025, que fue del 3%, y también al de 2024, que alcanzó el 4,5%, destaca la formación en un comunicado.

En términos económicos, esta actualización supondrá este año más de 640.000 euros para el servicio en Jaén, más del doble de los 265.000 euros que representó la subida del pasado ejercicio. Al respecto, la concejal del Grupo Popular María Segovia ha afirmado que "esta medida demuestra, una vez más, que el Gobierno de Juanma Moreno está comprometido de verdad con la dependencia, con las personas mayores y con las familias que necesitan una atención cercana, profesional y de calidad en sus propios hogares".

En este sentido, Segovia ha señalado que "gracias a este nuevo impulso de la Junta de Andalucía, la inversión total en el Servicio de Ayuda a Domicilio en Jaén capital se eleva hasta los 9,5 millones de euros al año, una cifra muy importante para sostener y mejorar un servicio esencial del que se benefician aproximadamente 1.900 mayores y personas dependientes en nuestra ciudad".

La concejal ha señalado que "no se trata de una actuación aislada, sino de una apuesta firme y continuada de la Junta por reforzar un servicio esencial, que cada día permite a muchas personas dependientes seguir viviendo en su entorno con más autonomía, seguridad y dignidad".

La edil popular ha subrayado que "la actualización del coste/hora tiene una repercusión directa en la mejora del servicio y también en las condiciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio, que realizan una labor imprescindible, muchas veces silenciosa, pero absolutamente fundamental para cientos de familias jiennenses".

Por último, la concejal del Grupo Popular ha reclamado al equipo de Gobierno de Julio Millán que tramite esta revisión "con la máxima diligencia y responsabilidad", porque "cuando una administración cumple y pone más recursos sobre la mesa, el Ayuntamiento tiene que estar a la altura para que esa mejora llegue cuanto antes al servicio, a las personas beneficiarias y a las profesionales que lo prestan cada día".

Segovia ha insistido en que "mientras la Junta sigue reforzando la financiación de la dependencia, el Gobierno de España debe cumplir también con la parte que le corresponde y avanzar hacia una financiación justa del sistema, porque Jaén y Andalucía no pueden seguir recibiendo menos de lo que merecen en una materia tan sensible como la atención a las personas dependientes".