Un grupo de opositores a maestro reclama por "agravio comparativo" en la segunda prueba

Actualizado 18/07/2019 8:46:21 CET

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de opositores al proceso selectivo impulsado por la Junta de Andalucía mediante una orden de fecha 25 de marzo de este año, para el ingreso en el Cuerpo de Maestros de la Administración educativa, está formulando reclamaciones ante la misma como consecuencia de una "anomalía" en la segunda prueba traducida en un "agravio comparativo y falta de igualdad" en el caso de los afectados por esta incidencia.

Según ha explicado a Europa Press un portavoz de este colectivo, la segunda prueba del proceso selectivo fue celebrada entre el 4 y el 15 julio, consistiendo la misma en "la entrega de una programación docente destinada a programar un año lectivo, eligiendo un curso determinado y una exposición oral".

Al ser publicadas este pasado martes las calificaciones correspondientes a esta segunda prueba, según el colectivo, habría quedado de relieve que "en las programaciones de los maestros que llevan quinto y sexto de educación primaria, que no han incluido las áreas de Ciudadanía y Cultura y Práctica Digital, se las ha penalizado con un cero, es decir con -10 puntos, eliminando así del proceso al aspirante, con el criterio estipulado en la orden de 25 marzo".

El "problema radica", según el colectivo, en que "en unos tribunales han aplicado ese criterio y en otros no se ha aplicado", con lo que "unos tribunales han puesto cero a la programación que no incluya esa área y otros tribunales no han hecho tal cosa". "Pedimos igualdad, evitando el agravio comparativo, no con ello decimos que suspendan al resto de aspirantes, sino que ese criterio no se tenga en cuenta y tengamos la nota real", enfatizan.

Por eso, en estas reclamaciones recogidas por Europa Press, los promotores de las mismas demandan a la Consejería de Educación que "se proceda eliminar la penalización impuesta en la calificación, evitando así el agravio comparativo y falta de igualdad en los criterios que se percibe en este proceso".