Grupo PACC, Clínica Dental Eduardo López y Esmeeting Spain SL, ganadoras de los premios Concilia Córdoba 2026

Entrega de los distintivos Concilia Córdoba 2026, otorgados por el Ayuntamiento de la capital cordobesa. - CECO

CÓRDOBA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha acogido este lunes el acto de entrega de los distintivos Concilia Córdoba 2026, otorgados por el Ayuntamiento de la capital, y que esta ocasión han recaído en Grupo PACC (categoría mediana empresa), Clínica Dental Eduardo López (categoría pequeña empresa) y Esmeeting Spain SL (categoría microempresa).

Se trata de un reconocimiento a las empresas cordobesas que aplican medidas para facilitar la conciliación familiar, laboral y personal de sus empleados y que tiene como objetivo fomentar e incentivar la incorporación de la conciliación en la gestión de los recursos humanos. Las empresas reciben el distintivo Concilia 2026, junto a mil euros por categoría, como reconocimiento a estas buenas prácticas en materia de conciliación y corresponsabilidad.

Asimismo, en esta última edición han recibido una mención especial Tornecor, UTE Sightseeing y Novocare Plus SCA. Y han renovado el sello Concilia Córdoba por su compromiso continuado: CMR Construcciones Y Montajes CR, Evoluciona Consulting 2016 SL y MetalCórdoba.

En la jornada han participado la delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Marián Aguilar, y el presidente de CECO, Antonio Díaz, junto al director de RR.HH. de Codimar, Gabriel Navas, quien ha expuesto "la importancia del equipo humano en las empresas y la implantación real de medidas de conciliación".