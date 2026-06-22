Grupo PACC, Clínica Dental Eduardo López y Esmeeting Spain SL, ganadoras de los premios Concilia Córdoba 2026

Entrega de los distintivos Concilia Córdoba 2026, otorgados por el Ayuntamiento de la capital cordobesa.
Entrega de los distintivos Concilia Córdoba 2026, otorgados por el Ayuntamiento de la capital cordobesa. - CECO
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 22 junio 2026 18:14
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CÓRDOBA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha acogido este lunes el acto de entrega de los distintivos Concilia Córdoba 2026, otorgados por el Ayuntamiento de la capital, y que esta ocasión han recaído en Grupo PACC (categoría mediana empresa), Clínica Dental Eduardo López (categoría pequeña empresa) y Esmeeting Spain SL (categoría microempresa).

Se trata de un reconocimiento a las empresas cordobesas que aplican medidas para facilitar la conciliación familiar, laboral y personal de sus empleados y que tiene como objetivo fomentar e incentivar la incorporación de la conciliación en la gestión de los recursos humanos. Las empresas reciben el distintivo Concilia 2026, junto a mil euros por categoría, como reconocimiento a estas buenas prácticas en materia de conciliación y corresponsabilidad.

Asimismo, en esta última edición han recibido una mención especial Tornecor, UTE Sightseeing y Novocare Plus SCA. Y han renovado el sello Concilia Córdoba por su compromiso continuado: CMR Construcciones Y Montajes CR, Evoluciona Consulting 2016 SL y MetalCórdoba.

En la jornada han participado la delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Marián Aguilar, y el presidente de CECO, Antonio Díaz, junto al director de RR.HH. de Codimar, Gabriel Navas, quien ha expuesto "la importancia del equipo humano en las empresas y la implantación real de medidas de conciliación".

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