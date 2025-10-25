El grupo popular exige a PSOE y Jaén Merece Más que evite el cierre de la sede vecinal de Cerro Molina

JAÉN, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular ha mostrado su "indignación" ante "la pasividad" del equipo de Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más por la situación que atraviesa la Asociación de Vecinos de Cerro Molina, "que podría quedarse sin sede en los próximos meses", por lo que ha exigido que se evite el cierre de la sede vecinal y se garantice la continuidad de sus actividades.

En un comunicado, el grupo popular ha recordado que es una "historia que vuelve a repetirse cinco años después, ya que en 2020 la asociación ya vivió una situación idéntica por la inacción del equipo de Gobierno de Julio Millán".

En aquel entonces, han detallado, "el local pudo conservarse gracias a la acción de los propios vecinos, que llegaron a un acuerdo por un intervalo máximo de cinco años. Ese periodo está a punto de expirar, lo que deja a los vecinos sin alternativa y con la incertidumbre de perder su espacio de encuentro".

La concejala Maribel López ha lamentado que "tras años de esfuerzo por recuperar la actividad vecinal, cultural y social en Cerro Molina, ahora las más de 35 vecinas que participan en talleres y actividades de la UPM, junto a familias de La Manseguilla, La Salinilla o Jaén capital, se encuentren sin saber qué va a ser de su sede".

Así, López ha reclamado que el Ayuntamiento "interceda de inmediato para garantizar un local alternativo o una solución que permita su continuidad", porque "sin un espacio físico se pierde el alma de una asociación vecinal".

Al respecto, López se ha mostrado "especialmente preocupada" por las personas que disfrutan de las actividades que Cerro Molina organiza durante todo el año.

"Son vecinos y vecinas de Jaén que viven con la incertidumbre si este servicio vecinal estará disponible el próximo año, mientras el equipo de Gobierno se queda de brazos cruzados", ha agregado.

Por ello, desde el grupo popular recuerdan que "no es la primera vez que bajo el mandato de Julio Millán desaparecen asociaciones vecinales. Durante su anterior etapa como alcalde (2019-2023) dejaron de existir las asociaciones de Loma del Royo y La Merced --esta última reactivada e impulsada más tarde por el Grupo Popular, que le proporcionó una sede--".

"No queremos que vuelva a repetirse el mismo abandono. Cerro Molina no puede convertirse en la tercera víctima de su desinterés por el movimiento vecinal", ha señalado López.

La edil popular ha instado de nuevo al equipo de gobierno a "aprovechar la elaboración del presupuesto de 2026 para blindar una partida estable para las asociaciones vecinales, que cubra gastos de colectivos con dificultades, como Cerro Molina, y demostrar así si realmente están comprometidos con la participación ciudadana o si todo se queda en propaganda".

"Es el momento de hacerlo, es ahora o nunca: el compromiso se demuestra en el documento contable, no en la palabrería", ha concluido López.