El Grupo Popular de Granada insta al Gobierno en el pleno a aplicar el IVA cero a las donaciones de alimentos

Archivo - Varios voluntarios trabajan en unos almacenes. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada lleva este viernes al Pleno de la institución una iniciativa para reclamar al Gobierno de España la aplicación inmediata del tipo del 0% de IVA a las donaciones de alimentos destinadas a entidades sin ánimo de lucro.

Señalan que es una medida prevista expresamente en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, en vigor desde abril de 2025, cuyo desarrollo continúa pendiente más de un año después.

La propuesta pretende respaldar así la labor que realizan el Banco de Alimentos de Granada y el conjunto de entidades sociales que trabajan diariamente con personas y familias en situación de vulnerabilidad a fin de "eliminar una carga fiscal que reduce directamente su capacidad de compra de alimentos y productos de primera necesidad financiados mediante donaciones solidarias", tal y como ha apuntado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra.

"Actualmente, cada euro que se destina al pago del IVA es un euro menos para la compra de alimentos y para la atención de quienes más lo necesitan. Lo que reclamamos no es una nueva ayuda, sino el cumplimiento de una medida que ya está recogida en una ley aprobada por las Cortes Generales y cuya aplicación sigue pendiente", ha señalado Saavedra.

Según ha explicado, la normativa obliga al Gobierno a establecer los mecanismos necesarios para que las entregas de alimentos y las donaciones económicas destinadas a su adquisición queden gravadas con un tipo del 0% de IVA cuando tengan como destino entidades sin ánimo de lucro acogidas a la Ley 49/2002.

Sin embargo, más de un año después de su entrada en vigor, esa previsión legal todavía no se ha desarrollado, obligando a bancos de alimentos y organizaciones sociales a seguir soportando el impuesto en las compras que realizan con fondos procedentes de la solidaridad de ciudadanos, empresas e instituciones.

Además de exigir la aplicación inmediata del IVA cero, la moción plantea que el Gobierno de España impulse un plan de choque de compensación económica que permita resarcir a las entidades sociales por el IVA soportado desde abril de 2025 hasta la entrada en vigor efectiva de este régimen fiscal.

Asimismo, el Ayuntamiento solicitará al Ejecutivo central que informe sobre las razones que han impedido hasta ahora el desarrollo reglamentario de esta medida y adopte las actuaciones necesarias para que pueda estar plenamente operativa antes de la próxima Gran Recogida organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos.