Guadix (Granada) impulsa la recuperación de la titularidad pública y la protección del uso colectivo de Cascamorras

El Pleno de Guadix ha aprobado una moción conjunta de todos los grupos con representación municipal para impulsar la recuperación de la titularidad pública, la protección jurídica y el uso colectivo de la marca y los elementos del Cascamorras. - AYUNTAMIENTO DE GUDIX

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Guadix (Granada) ha aprobado por unanimidad una moción conjunta de todos los grupos políticos con representación municipal (PP, PSOE, VOX, IU y Gana Guadix) destinada a impulsar la recuperación de la titularidad pública, la protección jurídica y el uso colectivo de la marca y de los elementos iconográficos y simbólicos vinculados a la fiesta de 'El Cascamorras de Guadix y Baza'.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el Consistorio en un comunicado, en el que detalla que la iniciativa supone una posición común de toda la Corporación municipal en defensa de una de las principales señas de identidad cultural de Guadix y Baza, una celebración que une históricamente a ambas ciudades y que constituye una de las manifestaciones más singulares y arraigadas del patrimonio inmaterial andaluz y español.

Tal y como recoge la moción, Cascamorras cuenta con más de cinco siglos de historia, situándose su origen en torno al año 1490, y representa una tradición que ha sido recreada, transmitida y preservada generación tras generación por ambas comunidades. Su dimensión patrimonial quedó reforzada en 2019 con su inscripción por parte de la Junta de Andalucía en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, bajo la tipología de Actividad de Interés Etnológico.

A este reconocimiento se suma su importante dimensión turística. La fiesta fue declarada de Interés Turístico Nacional en 2006 y, posteriormente, en 2013 obtuvo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, consolidándose como una celebración que trasciende el ámbito local y constituye un importante elemento de promoción cultural y turística de Guadix y Baza.

La moción aprobada parte de la consideración de que la denominación 'Cascamorras' identifica un ritual colectivo, un personaje y una tradición históricamente compartida por las dos ciudades, por lo que su protección debe garantizar que ningún uso de carácter privado pueda condicionar de manera injustificada las actividades culturales, promocionales o asociativas que forman parte de la propia esencia de la fiesta.

En este sentido, el acuerdo plenario establece como primera medida impulsar la recuperación de la titularidad pública de la marca y de los signos distintivos vinculados a 'El Cascamorras', iniciando para ello las actuaciones administrativas y jurídicas que resulten necesarias y haciéndolo de forma coordinada con el Ayuntamiento de Baza.

Asimismo, se acuerda la creación de una Comisión Bilateral Técnica y Jurídica Guadix-Baza para coordinar la estrategia para la defensa de la identidad de la fiesta. Esta comisión deberá realizar, en un plazo máximo de tres meses, un estudio de la situación registral y jurídica de la marca y de los diferentes elementos vinculados a El Cascamorras.

Otro de los acuerdos fundamentales contempla que, una vez alcanzada la titularidad pública, se promueva la elaboración y aprobación de un Reglamento de Uso Colectivo que garantice el acceso gratuito y no restrictivo a la denominación para fines culturales, educativos, asociativos y de promoción turística local, "evitando de esta forma monopolios privados sobre una tradición que pertenece a la comunidad".

Finalmente, y según señala la moción, el acuerdo será trasladado al Ayuntamiento de Baza y a las entidades y colectivos vinculados a El Cascamorras, con el objetivo de avanzar conjuntamente en una protección jurídica ordenada y eficaz de esta manifestación cultural.

"La aprobación de esta moción supone así un primer paso institucional para avanzar, de manera coordinada entre ambas ciudades, hacia una fórmula que garantice la protección jurídica de El Cascamorras y, al mismo tiempo, preserve aquello que ha caracterizado a esta fiesta durante siglos: su carácter popular, compartido y colectivo, como un patrimonio que pertenece a Guadix y Baza y a las generaciones que lo han mantenido vivo a lo largo de la historia", concluyen desde el Consistorio accitano.