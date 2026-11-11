Los Guájares (Granada) acoge la II Feria del Aguacate para impulsar el sector agrícola y fijar población

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, preside la presentación de la II Feria del Aguacate 'Valle de Los Guájares' . - DIPUTACIÓN DE GRANADA

LOS GUÁJARES (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El municipio de Los Guájares (Granada) celebrará la II Feria del Aguacate 'Valle de Los Guájares' los próximos 13 y 14 de noviembre en el recinto Jardín Tropical La Flor del Aguacate.

Este evento, organizado por el Ayuntamiento de Los Guájares con la colaboración de la Diputación de Granada, tiene como objetivo potenciar el desarrollo agrícola de la zona y consolidarse como un referente anual durante la campaña de recolección, así como combatir la despoblación en la zona.

Durante la presentación del evento, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, acompañado por el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, y el alcalde de Los Guájares, Antonio Mancilla, ha destacado el papel estratégico de este cultivo para la comarca, pues "su introducción en los años 90 ha revitalizado la economía local y ha ayudado a frenar de forma efectiva la pérdida de población".

Rodríguez ha subrayado que "la mejor manera de luchar contra la despoblación es generar oportunidades para que nuestros vecinos puedan seguir viviendo y trabajando en sus pueblos".

Por su parte, el alcalde de Los Guájares, Antonio Mancilla, ha explicado que "el aguacate no es un producto barato y para el agricultor es un producto muy rentable que en nuestro municipio está en auge porque tenemos las dos cualidades que más se necesitan, como son el clima y el auge. Y pusimos en marcha esta feria con la intención de poner en valor nuestro producto agrícola estrella, del que nos sentimos enormemente orgullosos".

PROGRAMA

La feria ha diseñado un programa que abarca desde la capacitación técnica hasta la divulgación gastronómica. La jornada del 13 de noviembre estará enfocada al sector más joven, con un taller de grafiti, un concurso gastronómico juvenil y una gymkana aguacatera.

El 14 de noviembre, se desarrollarán las actividades centrales. El programa técnico incluye una ruta del aguacate guiada por el experto Daniel Merlo y una ponencia sobre la poda del cultivo impartida por Emilio Guirado Sánchez.

La divulgación de las propiedades del producto correrá a cargo del especialista Antonio Rodríguez Padial, quien ofrecerá una charla sobre su impacto nutricional.

En el apartado gastronómico, la jornada contará con un concurso de recetas y una exhibición de cocina en vivo, a las 12,00 horas, dirigido por el cocinero andaluz Enrique Sánchez, seguido de una comida popular.

De forma paralela, el recinto albergará una zona de expositores que reunirá a cooperativas, productoras y empresas de maquinaria agrícola.

Entre los participantes confirmados se encuentran SCA Barranco del Cigarral, Cooperativa La Palma, Frutas Rafael Manzano e Hijos, Alcoaxarquía, Frutas Las Viñas, Tropicales, Trops, Hortalan, Santi Pozo, Frutas Fajardo, El Castillejo y la marca provincial Sabor Granada.

El Valle de Los Guájares cuenta con unas condiciones climáticas y de suelo que permiten el cultivo de tres variedades principales, las cuales tendrán un papel protagonista en la feria.

La Hass, la más cultivada y consumida a nivel mundial, de piel oscura, carne amarilla y sabor a avellana; la Fuerte, caracterizada por su forma de pera y su alto contenido en ácido oleico; y la Bacon, la más temprana, de piel verde y lisa, cuya recolección comienza en el mes de octubre.

La feria servirá también para promover el consumo de este producto, destacando su perfil nutricional rico en grasas monoinsaturadas, fibra, antioxidantes, potasio, vitaminas y minerales, que resulta beneficioso para el sistema cardiovascular y posee propiedades antiinflamatorias.

La Diputación de Granada participa en la financiación de la feria a través de su línea de ayudas destinada a eventos singulares de ámbito comarcal.