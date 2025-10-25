La Guardia Civil busca a una menor de 15 años desaparecida en Hinojosa del Duque (Córdoba)

Archivo - Imagen de un agente de la Guardia Civil en Hinojosa del Duque en Córdoba. - GUARDIA CIVIL DE CÓRDOBA - Archivo

HINOJOSA DEL DUQUE (CORDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Córdoba tiene abierto un operativo de búsqueda de una menor cuya familia ha denunciado su desaparición. El Ayuntamiento de Hinojosa se ha unido al llamamiento de búsqueda y pide en sus redes sociales a los vecinos que contacten con el Instituto Armado o la Policía Local de Hinojosa si tienen cualquier información.

Así figura en las redes sociales del Consistorio consultadas por Europa Press. En ellas, el Consistorio ha recordado que la menor, que responde a las iniciales A.D.J y de 15 años de edad, desapareció acompañada de su perro. Llevaba suéter rosa y pantalones negros en el momento de su desaparición.

Fuentes de la Guardia Civil de Córdoba han confirmado que la búsqueda continúa tras la denuncia de la familia de A.D.J. Ante cualquier información, se ruegA contactar con la Policía Local de Hinojosa o la Benemérita.