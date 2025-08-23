Detenidos dos menores por una presunta agresión sexual a una joven en las fiestas de Pulianas (Granada)

PULIANAS (GRANADA) 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la madrugada de este sábado a dos menores de edad por su presunta implicación en la agresión sexual sufrida por una joven en plenas fiestas de Pulianas, en la provincia de Granada.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press la detención por la presunta agresión sexual en el recinto ferial donde se alojan las fiestas de esta localidad granadina de algo más de 5.000 habitantes.

Los hechos se sucedieron alrededor de las 5.00 horas de la madrugada en mitad de la actuación de una de las verbenas invitadas a las fiestas. La joven agredida denunció la agresión en el Punto Violeta habilitado por el Ayuntamiento de Pulianas contra las agresiones sexistas.