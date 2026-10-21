La Guardia Civil intensifica patrullas y operativos por el dispositivo de seguridad en la campaña agrícola en Córdoba

Reunión en Subdelegación del Gobierno para presentar el dispositivo de seguridad con el que cuenta la provincia de cara al desarrollo de la presente campaña agrícola 2026/2027. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Raquel Casado, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ramón María Clemente, han presentado este miércoles el dispositivo de seguridad con el que cuenta la provincia para la campaña agrícola 2026/2027 que intensifica patrullas y operativos. Dicho dispositivo ha sido explicado a los representantes de asociaciones agrarias, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, la Inspección de Trabajo, la Guardería Rural y representantes de almazaras y cooperativas.

Durante el encuentro se han analizado las medidas adoptadas por la Benemérita para hacer frente a este tipo de hechos delictivos que, aunque en ocasiones son de pequeña cuantía, pueden suponer graves consecuencias para los propietarios por afectar al normal funcionamiento de las explotaciones agrícolas o ganaderas.

A esta finalidad contribuirá personal de Seguridad Ciudadana de las unidades distribuidas en la provincia, y además se contará con especialistas en Protección de la Naturaleza del Seprona, el escuadrón de caballería de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, Unidad de Helicópteros, el Equipo Pegaso y la Agrupación de Tráfico. De las labores de investigación se encargará la Unidad Orgánica de Policía Judicial, las Áreas de Investigación y los Equipos ROCA.

El objetivo esencial de este operativo es mejorar los niveles de seguridad y para ello, se intensifica la presencia de patrullas para vigilar caseríos, granjas, explotaciones agropecuarias, zonas de cultivo, plantas fotovoltaicas, etc. Además, se establecen operativos preventivos en las franjas horarias de mayor incidencia de este tipo de delincuencia y se intensifican los puntos de verificación de personas y vehículos, así como inspecciones de establecimientos de compraventa de material usado.

El dispositivo se reforzó ya hace años con los Equipos ROCA, con los que se ha incrementado la seguridad de estas explotaciones mediante vigilancia permanente y mayor comunicación con los colectivos afectados. En la provincia trabajan seis equipos dedicados en exclusividad a estos cometidos.

REFUERZO EN INVESTIGACIÓN

Se han reforzando las labores de investigación, por lo que se ha potenciado la labor de obtención de información y elaboración de planes de inteligencia específica sobre estos delitos por parte de las Unidades de Policía Judicial y los Equipos ROCA, al tiempo que se ha fomentado la participación en las labores de investigación de las unidades territoriales de la Guardia Civil.

Ha resultado fundamental la cooperación y trabajo conjunto con el sector agrícola y ganadero, y se mantiene un contacto permanente con organizaciones agrarias y el resto de agentes del ámbito rural, como Guardas Rurales, guardas de caza, otros componentes de la seguridad privada y policías locales.

En lo que va de año, se han efectuado más de 4.000 servicios de patrulla en entornos rurales relacionados con las explotaciones agrícolas y ganaderas para evitar la comisión de este tipo de infracciones penales.

Por otro lado, han insistido en la importancia de denunciar todos los hechos delictivos que se produzcan, a través de los diferentes canales que la Guardia Civil pone a disposición de los ciudadanos, y se recomienda usar la aplicación Alertcops, que permite enviar de forma inmediata la ubicación, imágenes o videos a la Central Operativa de Servicios (COS 062) de la Benemérita.

La subdelegada ha destacado "el magnífico trabajo" de los agentes de Guardia Civil al velar por la seguridad en explotaciones agrarias y ganaderas, a la vez que ha subrayado "la excelente disposición y colaboración de asociaciones agrarias y ganaderas en luchar por conseguir que las infracciones se mantengan en niveles similares a campañas anteriores".

También, ha reafirmado "el compromiso del Gobierno con el ámbito rural, está atento a sus demandas y adopta medidas necesarias para solventarlas". "Un compromiso prioritario, porque cuidando el mundo rural, se fija población al territorio, creando empresas y generando riqueza", ha dicho.

Además, ha valorado la iniciativa de la Comandancia de organizar jornadas formativas con consejos reguladores de las denominaciones de Origen Protegida y otras instituciones, para profundizar en la labor del Cuerpo en defensa de la propiedad industrial y poner en valor el papel de estas DOP en generación de riqueza en el territorio.

En relación a ello, la Guardia Civil ha informado de la intensificación de servicios establecidos para proteger productos de calidad diferenciada, en la que los agentes en colaboración con inspectores del Servicio de Inspección Agroalimentaria de la Junta de Andalucía y los consejos reguladores llevarán a cabo inspecciones conjuntas en establecimientos e instalaciones de toda la cadena productiva de estos productos, desde la recolección hasta su comercialización, para evitar fraude y prácticas irregulares que puedan poner en riesgo la salud de consumidores.

Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia ha señalado que "la finalidad fundamental del operativo es mejorar niveles de seguridad en ámbito rural". Para lograrlo, el trabajo se centra en "el aumento de eficacia de la lucha contra este tipo de delincuencia, el impulso de la presencia de la Benemérita en zonas rurales y consolidar el nivel de colaboración y participación alcanzado con todos los actores implicados en la campaña agrícola". Junto a acciones preventivas se realizará intensificación de inspección en fincas y primeros escalones de comercialización de aceituna, así como establecimientos de compra.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Del mismo modo se ha destacado, en el ámbito de las nuevas tecnologías, las tablets con las que ya cuentan las patrullas de la Guardia Civil, no sólo para consultar bases de datos en tiempo real, así como otras fuentes de información necesarias para comprobar la legalidad del producto transportado, sino que permitirá, en algunos casos, recoger denuncia 'in situ'.

También, se ha mejorado sustancialmente las capacidades del Equipo Pegaso, que ha visto incrementado el número de drones y mejorado sus capacidades, los cuales serán empleados en tareas de seguridad ciudadana de cara a la campaña de la aceituna.

Mientras, la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Raquel López, ha destacado "la importancia de estas reuniones de coordinación", valorando los datos de actuación de "los mejores de los últimos diez años".

BALANCE

En el encuentro se ha analizado el balance de la campaña actual respecto a la anterior. Las cifras de criminalidad disminuyeron respecto a sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas más de un 22,41%, con respecto al año anterior. En dicho período se hicieron más de 60 inspecciones en explotaciones, situándose la tasa de esclarecimiento de estos hechos delictivos en torno a 17%.

En lo que va de año, se ha detenido/investigado a más de 70 personas; se han mantenido más de 30 reuniones con colectivos agrícolas y ganaderos y se han realizado más de 3.200 puntos de identificación de personas y vehículos.

En la pasada campaña se ha experimentado descenso de hechos de sustracción de aceitunas en un 49,26%. En cuanto al fruto sustraído, se han recuperado más de 25 toneladas, el 21% del total del producto sustraído. Y se ha incidido en control de puntos de compra de aceitunas, que han dificultado que los autores de estos hechos puedan vender con facilidad, a la vez que se han intensificado contactos con asociaciones agrarias y colectivos del sector agrícola para concienciar a agricultores de la necesidad de denunciar todas las sustracciones.

En cuanto a la situación en Puente Genil con temporeros viviendo en zonas públicas, el coronel ha comentado que la Guardia Civil realiza inspecciones con Inspección de Trabajo.