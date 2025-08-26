Guardias civiles salvan la vida un hombre de 67 años tras caer desde un muro de dos metros en Pinos Puente (Granada)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil han logrado salvar la vida a un hombre de 67 años en Zujaira (Pinos Puente) gracias a aplicación de técnicas de RCP tras caer de un muro de unos dos metros. - GUARDIA CIVIL - Archivo

En otra actuación en la provincia, el cuerpo armado ha detenido a dos personas por un delito de estafa a una anciana en Castell de Ferro

GRANADA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado salvar la vida de un hombre de 67 años en la localidad granadina de Zujaira, en el municipio de Pinos Puente, gracias a la inmediata aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) tras sufrir una caída desde un muro de aproximadamente dos metros de altura.

Según relata el cuerpo armado en una nota informativa, todo sucedió hace unos días cuando a las 03.22 horas se recibió aviso en la Central Operativa de Servicios alertando de que una persona se encontraba tendida en la vía pública, inconsciente y con abundante sangrado en la cabeza. Al lugar acudió de inmediato una patrulla, que fue posteriormente apoyada por otros agentes.

A su llegada, los guardias civiles localizaron a un grupo de jóvenes visiblemente nerviosos y a un varón en el suelo, sin pulso ni respiración. Ante la gravedad de la situación, los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando que, tras varios ciclos, el herido recuperase de manera espontánea la respiración y los signos vitales.

Minutos después, una unidad de emergencias sanitarias se hizo cargo del herido, estabilizándolo y trasladándolo al Hospital de Traumatología de Granada, donde quedó ingresado.

Los testigos de lo sucedido, que habían acudido al lugar tras escuchar el golpe de la caída, expresaron su agradecimiento a los agentes por la rápida y decidida actuación que permitió salvar la vida del hombre.

DOS DETENIDOS POR ESTAFAR A UNA ANCIANA EN CASTELL DE FERRO

Por otra parte, la Guardia Civil, en el marco de la operación Noria 25, ha detenido a un hombre y una mujer de 40 y 39 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de estafa a una persona mayor en la localidad de Castell de Ferro, en el municipio granadino de Gualchos.

Los autores, que son pareja, aprovechando que la víctima, una mujer de 78 años de edad, se encontraba en una situación de soledad no deseada, trabaron amistad con ella hasta que consiguieron ganarse su confianza y se ofrecieron a cuidarla y ayudarla en las labores del hogar.

Según el relato del cuerpo armado, dado que la acompañaban a sus gestiones bancarias, consiguieron hacerse con las claves de dos tarjetas de crédito que poseía. Y a partir de ese momento, realizaron reintegros de dinero en pequeñas cantidades durante varios meses, en diferentes cajeros automáticos de la localidad, incluso realizaron devoluciones de recibos para obtener más efectivo.

El total del valor estafado a la víctima superó los 2.800 euros, lo que la dejó en una situación de precariedad económica, teniendo que pedir ayuda a amistades para subsistir hasta recibir su siguiente paga.

El área de investigación de la Guardia Civil de Motril, tras tener conocimiento de los hechos denunciados por la víctima, se encargó de realizar las gestiones oportunas para determinar la autoría de los hechos.

Las sospechas de los agentes se centraron en la pareja, ya que no existía nada forzado en el domicilio. Estas se confirmaron sin ningún género de duda tras comprobar las imágenes de videovigilancia de los cajeros automáticos en las que ambos aparecían retirando dinero en horas intempestivas, apareciendo en más de una veintena de imágenes desde el mes de febrero de este año.

Así pues, los agentes investigadores han detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Motril a estas dos personas como presuntos autores de un delito de estafa bancaria.