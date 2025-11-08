Guardiola destaca la "moderación" de Moreno con motivo de su reelección como líder del PP-A: "Sois ejemplo y modelo"

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), ha deseado este sábado "suerte" al PP andaluz en su XVII Congreso Regional, que reelegirá como presidente a Juanma Moreno, del que ha resaltado que es un "líder de consenso, comprometido que ha hecho de la moderación una herramienta de progreso".

Guardiola se ha pronunciado de este modo en su cuenta oficial de la red social X, consultada por Europa Press, pocas antes de que Moreno revalide la Presidencia del PP-A que viene ocupando desde 2014 en el cónclave que clausurará este domingo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Las buenas personas hacen buena la política. Juanma Moreno es un líder de consenso, comprometido, y que ha hecho de la moderación una herramienta de progreso. Suerte en vuestro XVII Congreso. Sois ejemplo y modelo", ha asegurado la también presidenta del PP extremeño, que acompaña su publicación en redes de fotografías junto a Moreno.

El murciano Fernando López Miras ha sido el único presidente autonómico en participar en el Congreso del PP-A, ya que la madrileña Isabel Díaz Ayuso ha cancelado su presencia a última hora por "motivos de salud".