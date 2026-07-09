Güéjar Sierra (Granada) recibirá 11,6 millones del Gobierno tras los daños por los temporales

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado Güéjar Sierra junto al alcalde del municipio, José Antonio Robles. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado este jueves Güéjar Sierra (Granada) para conocer sobre el terreno los proyectos que el Ayuntamiento ejecutará con los 11,6 millones de euros de financiación aprobados por el Gobierno para reparar los daños provocados por las borrascas del pasado invierno y acometer actuaciones destinadas a prevenir los efectos de futuras riadas e inundaciones.

La actuación de mayor envergadura será la recuperación del Camino de Hazallanas, gravemente afectado por las lluvias e inundaciones y para cuya intervención se ha aprobado un presupuesto de 8,9 millones de euros.

Güéjar Sierra se encuentra entre los cinco municipios de la provincia de Granada que mayor financiación recibirán con cargo a este programa extraordinario de ayudas estatales.

En total, el Ayuntamiento ha presentado ocho actuaciones para recuperar infraestructuras y servicios municipales afectados por los episodios de lluvias torrenciales e inundaciones registrados entre finales de enero y principios de febrero de 2026.

Durante la visita, Montilla ha destacado "la magnitud del compromiso del Gobierno de España con Güéjar Sierra, que recibirá cerca de 11,7 millones de euros para recuperar infraestructuras esenciales gravemente dañadas por los temporales y para reforzar la capacidad del municipio para afrontar futuros episodios meteorológicos extremos".

"El objetivo no es únicamente reparar los daños y volver a la situación anterior a las borrascas. Estas ayudas permiten también mejorar las infraestructuras municipales y hacerlas más resistentes y seguras frente a fenómenos meteorológicos que cada vez se producen con mayor intensidad", ha señalado el subdelegado.

CAMINO DE HAZALLANAS

Montilla ha subrayado que "la inversión de cerca de 9 millones de euros en el Camino de Hazallanas refleja la dimensión de los daños provocados por los temporales y la importancia que tiene esta infraestructura para el municipio".

"Estamos ante una actuación prioritaria por su volumen económico y por la necesidad de recuperar una vía que sufrió daños muy importantes. El Gobierno de España aporta los recursos necesarios para que el Ayuntamiento pueda afrontar una obra de esta envergadura y recuperar una infraestructura fundamental para Güéjar Sierra", ha añadido.

El subdelegado ha señalado además que "esta inversión demuestra la capacidad de respuesta del Gobierno ante situaciones extraordinarias. Cuando un municipio sufre daños de esta magnitud, las administraciones debemos ofrecer soluciones y recursos para que la recuperación pueda producirse con la mayor rapidez y garantías posibles".

El alcalde, José Antonio Robles, ha agradecido al subdelegado del Gobierno su segunda visita al epicentro de la catástrofe en Güéjar Sierra, así como el respaldo del Gobierno de España por haber transferido ya los fondos al Ayuntamiento y concedido la subvención por adelantado, una fórmula que, según ha destacado, no es habitual.

"Ahora el Ayuntamiento afronta un reto muy importante, porque 11,6 millones de euros suponen más de dos presupuestos municipales. Esperamos estar a la altura de las circunstancias y reabrir la carretera al tráfico lo antes posible, ya que será la mejor noticia para los agricultores, los vecinos y también para los numerosos ciclistas que utilizan esta vía", ha señalado Robles.

Además del Camino de Hazallanas, la financiación aprobada permitirá actuar en otras siete infraestructuras y equipamientos municipales afectados por las borrascas.

Entre los proyectos se encuentran la intervención en el acceso a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), con una inversión de 1.688.719 euros; la reparación del Puente Molino El Coto y el acceso al Coto, con 430.548 euros; y la recuperación del acceso al Valle del Genil, con 409.351 euros.

También se financiarán actuaciones en el Camino de Las Solanillas, por importe de 78.350 euros; el Camino de Los Prados, con 72.375 euros; la Estación de Maitena, con más de 54.000 euros; y las placas fotovoltaicas del edificio de Turismo, con una inversión de 9.251 euros.

En la provincia de Granada, el Gobierno de España ha aprobado ya más de 264 millones de euros destinados a actuaciones de reconstrucción y prevención en 115 municipios afectados.

En total, se han aprobado 128 expedientes correspondientes a otros tantos municipios de la provincia, que recibirán financiación estatal por un importe global que rondará los 285 millones de euros.