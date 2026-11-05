Guerra (PP de Córdoba) defiende la necesidad de un gobierno que "sirva a los españoles y no a sí mismo"

La candidata número uno del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados, Lorena Guerra, atiende a un vecino en la carpa informativa del PP de Córdoba en la Plaza de las Tendillas. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados, Lorena Guerra, ha defendido este jueves que "España y Córdoba tienen muchísimo futuro, porque cuentan con gente trabajadora y con talento, pero necesitan un gobierno a la altura, que gestione, cumpla sus compromisos y venga a servir a los españoles, no a servirse a sí mismo".

En una atención a los medios de comunicación en la carpa informativa del PP de Córdoba junto a los miembros de las candidaturas al Congreso y al Senado en la Plaza de las Tendillas, Guerra ha advertido del "hartazgo" que percibe entre los cordobeses ante "la corrupción, la dejadez del gobierno de Pedro Sánchez y la falta de soluciones a los problemas reales de los ciudadanos".

Al respecto, ha puesto el foco en "las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, los obstáculos de los jóvenes para acceder a una vivienda, la complicada situación de autónomos y empresarios y el deterioro del sector primario". Además, ha reivindicado "la necesidad de inversiones en infraestructuras ferroviarias y en el mantenimiento de éstas", subrayando que "estamos hablando de la seguridad de las personas".

Frente a esta situación, ha defendido el proyecto del PP y los compromisos de Alberto Núñez Feijóo, entre ellos "presentar los presupuestos cada año, revisar el estado de las infraestructuras con especial atención a la seguridad ferroviaria e impulsar la construcción de un millón de viviendas en cuatro años para facilitar el acceso, especialmente a los jóvenes".