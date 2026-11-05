Guerra (PP de Córdoba) defiende la necesidad de un gobierno que "sirva a los españoles y no a sí mismo"

La candidata número uno del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados, Lorena Guerra, atiende a un vecino en la carpa informativa del PP de Córdoba en la Plaza de las Tendillas.
La candidata número uno del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados, Lorena Guerra, atiende a un vecino en la carpa informativa del PP de Córdoba en la Plaza de las Tendillas. - EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 5 noviembre 2026 15:01
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CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados, Lorena Guerra, ha defendido este jueves que "España y Córdoba tienen muchísimo futuro, porque cuentan con gente trabajadora y con talento, pero necesitan un gobierno a la altura, que gestione, cumpla sus compromisos y venga a servir a los españoles, no a servirse a sí mismo".

En una atención a los medios de comunicación en la carpa informativa del PP de Córdoba junto a los miembros de las candidaturas al Congreso y al Senado en la Plaza de las Tendillas, Guerra ha advertido del "hartazgo" que percibe entre los cordobeses ante "la corrupción, la dejadez del gobierno de Pedro Sánchez y la falta de soluciones a los problemas reales de los ciudadanos".

Al respecto, ha puesto el foco en "las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, los obstáculos de los jóvenes para acceder a una vivienda, la complicada situación de autónomos y empresarios y el deterioro del sector primario". Además, ha reivindicado "la necesidad de inversiones en infraestructuras ferroviarias y en el mantenimiento de éstas", subrayando que "estamos hablando de la seguridad de las personas".

Frente a esta situación, ha defendido el proyecto del PP y los compromisos de Alberto Núñez Feijóo, entre ellos "presentar los presupuestos cada año, revisar el estado de las infraestructuras con especial atención a la seguridad ferroviaria e impulsar la construcción de un millón de viviendas en cuatro años para facilitar el acceso, especialmente a los jóvenes".

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