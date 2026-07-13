Guía Montessori afirma que transformar la escuela "no depende tanto del presupuesto como de la forma de enseñar"

La guía Montessori y directora del centro educativo 'Crianza Montessori School', María del Carmen Cárdenas participa en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona- Rectora Rosario Valpuesta - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La guía Montessori y directora del centro educativo 'Crianza Montessori School', María del Carmen Cárdenas, ha sostenido que "no hacen falta grandes inversiones" en materia de innovación educativa ya que, por ejemplo, "el método Montessori no es caro", por lo que se necesitan "ganas por parte de los profesionales educativos" para este cambio que el sistema eductivo "puede asumir".

Igualmente, Cárdenas ha pedido realizar "un cambio de mirada hacia el proceso de la infancia" con motivo del curso 'Educación activa y emocional para transformar la escuela del siglo XXI', que forma parte de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona (Rosario Valpuesta).

La directora del centro, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que este modelo educativo que da valor a la independencia y al ritmo natural del niño en el aprendizaje no implica muchos recursos, sino que se pueden utilizar "materiales hechos de manera casera, con los recursos que los colegios ya tienen".

"Se pueden elaborar miles de objetos con impresoras, papel y plastificadoras", ha admitido Cárdenas, quien también ha afirmado que "si los centros invierten en una pizarra eléctrica, también pueden invertir en otro tipo de material". Es por ello que ha considerado que este sistema "es muy factible para llevar a cabo" en centros educativos tanto públicos como privados.

Para Cárdenas, la prioritario no es tanto "dar herramientas y metodologías prácticas al profesorado" como "ofrecer una mirada de la infancia y la adolescencia" en la que prime la expresión del niño. "Aunque un profesor de hoy en día tenga 25 niños en un aula, queremos hacer ver que pueden incorporar nuevas dinámicas, que pueden dar más libertad a los alumnos para que estén más abiertos a conocer por su propio interés", ha sostenido Cárdenas.

Además, ha explicado que el enfoque común de estas prácticas es abordado "desde el respeto a los procesos de la infancia, al niño y al adolescente" y por ello, los profesores realizan "un acompañamiento a nivel emocional, cognitivo y corporal".

En este sentido, otro de los aspectos que ha destacado ha sido la atención a la diversidad que el método permite, gracias a que "se realiza un trabajo por grupos de distintas edades y necesidades educativas" que favorece un clima de convivencia y diálogo. Así, la profesora ha expresado que "este ambiente de trabajo autónomo y respetuoso" se logra "con una bajada de ratio de profesores por alumno", ya que incluyen de "dos a tres guías Montessori por aula" y que se encargan de acompañar a los niños.

Más allá de los resultados académicos, Cárdenas ha expresado que estos enfoques contribuyen al bienestar del profesorado, de forma que "permite unas dinámicas en el aula más centradas en el acompañamiento educativo", lo que ayuda a reducir el desgaste emocional de la práctica docente. Un aspecto que también ha aplicado para las familias, debido a que "su implicación activa en el proyecto educativo" posibilita una comunidad educativa cercana. De hecho, ha explicado que desde el centro "solemos desarrollar escuelas de padres para fomentar el diálogo y el compartir experiencias".

Por otra parte, la profesora ha rechazado una idea extendida sobre este tipo de metodologías, puesto que "a menudo se confunde libertad con ausencia de normas y libertinaje". En su opinión, una educación respetuosa exige "límites claros y normas de convivencia compartidas" que permitan al alumnado "comprender que sus derechos conviven con los de los demás" por lo que en el centro enseñan que "una persona no puede ser libre si no es responsable" como norma básica de comportamiento.

Para concluir, la directora del centro 'Crianza Montessori School' ha señalado que, por voluntad propia, "hemos adaptado todos los contenidos teóricos del currículum de la Junta de Andalucía a este método", a pesar de que no sea obligatorio en su totalidad, como muestra de que "no hace falta crear una nueva escuela a nivel cognitivo" sino que "se pueden aplicar todos estos recursos en su contexto de forma factible". Por otra parte, Cárdenas ha afirmado que "pese a tener que pagar una cuota económica", esta posee un carácter "menor en relación a lo que te puede costar una escuela privada", ya que este centro "se creó y se sigue manteniendo como una Cooperativa de Profesores", por lo que "becamos a familias en situaciones vulnerables para ayudarles con la educación de sus hijos".