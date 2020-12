La habilidades digitales y blandas, claves para formar en las 36 profesiones con mayor futuro, según la UNIA

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las habilidades digitales y blandas, tales como la resiliencia, el liderazgo del cambio o el aprendizaje continuo, son claves para formar en las profesiones con mayor proyección de futuro. Esta es una de las conclusiones del primer informe sobre perfiles profesionales elaborado dentro de los Observatorios UNIA, un nuevo proyecto presentado por la Universidad Internacional de Andalucía esta mañana y dirigido a realizar estudios prospectivos que ofrezcan información de valor para adaptar la educación superior a los retos sociales.

Para el rector de la UNIA, José Ignacio García, "se trata de aportar recursos para, entre todos, fortalecer nuestra sociedad a través de su sistema universitario". Así, ha indicado, estos observatorios tocarán, en primera instancia, tres ámbitos: los nuevos perfiles profesionales, la transformación digital y el medioambiente. En ellos, se organizarán estudios que buscan "servir de brújula, que nos permita desde las Universidades orientar mejor nuestros programas de grado y postgrado para hacer frente con éxito a los grandes desafíos productivos".

Según una nota de prensa, en este primer trabajo presentado este jueves, y elaborado en colaboración con la consultora Ernst & Young, se profundiza en 36 nichos de empleo prioritarios identificados su fuerte auge global, así como las capacidades y conocimientos que desde las instituciones educativas se deberían atender para alinearse con la demanda del mercado de trabajo.

El grueso de las profesiones se sitúa en el sector digital, en especial en los ámbitos 'Datos e Inteligencia Artificial' (ingeniero de datos, desarrollador Big Data, científico de dato, etcétera) e 'Ingeniería y servicios en la nube' (desarrollador de Salesforce, Phyton o Microsoft Azure, consultor o ingeniero en la nube).

Otra área con fuerte crecimiento es la de Ventas, marketing y contenido, dónde destacan puestos de trabajo asociados a las redes sociales, el marketing digital, especialistas en estrategias de éxito del cliente (costumer success) o en técnicas de crecimiento acelerado (growth hacker).

Además, el observatorio apunta hacia necesidades claves en el desarrollo de la Industria 4.0 (ciberseguridad, robótica), la Economía Verde (gestores y especialistas en energía renovable, responsables de oficinas de sostenibilidad) o en cuestiones transversales, como la captación de talento o en la transformación cultural de las organizaciones hacia la digitalización.

IMPACTO COVID-19

Una de las variables analizadas por el Observatorio UNIA de Perfiles Profesionales es el efecto del coronavirus, como factor de transformación del mercado laboral. Sobre ello, el informe señala que una consecuencia evidente en ámbitos como la medicina, la educación a distancia, la logística o la seguridad, que crecen a cuenta de la Covid-19, si bien "la crisis que traiga consigo y sus efectos en el mercado de trabajo es algo más imprescindible".

En este sentido, señala el estudio, "los perfiles más demandados no van a verse afectados en su mayoría por esta crisis global" e identifica algunos que, en cambio, ganarán peso a raíz de la pandemia. Sería el caso de profesorado especializado en tecnología docente, responsables corporativos de salud y seguridad, expertos en blockchain aplicado a la logística o especialistas en drones.

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Para José Ignacio García, "este Observatorio nace con la idea de identificar claves sobre las que trazar nuestras estrategias a futuro, por supuesto a nivel educativo, pero, también, en el planteamiento de las políticas activas de empleo pensadas para atender con mayor fortaleza la inevitable evolución del sector productivo o de la propia administración pública".

La UNIA ha presentado el informe a través de una sesión de webinar en el que han participado responsables académicos, de estudiantes y de empleabilidad de numerosas universidades españolas. Jordi Sevilla, economista y ex ministro de Administraciones Públicas, ha sido el encargado de introducir el estudio, cuyos principales resultados han presentado sus autores Pedro Egea Castejón y Juan Pablo Riesgo, ambos de Ernst & Young.

Entre sus conclusiones, el Observatorio destaca la necesidad de incidir sobre las capacidades y conocimientos de los perfiles en auge, desde la formación y la certificación, así como una profunda adaptación de las propias habilidades del personal docente y de las metodologías, para atender "la nueva realidad educativa" que ha llevado "a que se reformulen los paradigmas de la enseñanza, mucho más tecnológica".

En este sentido, el rector ha incidido de manera especial en las habilidades blandas, cuya necesidad de incluir en la formación universitaria viene refrendado por el informe, "que hasta hace poco no se consideraban interesante, estamos ya atendiendo, aunque de manera poco sistematizada, y están conectadas de manera muy directa con el talento y el desarrollo profesional en el futuro en un contexto de automatización".

En paralelo a los cambios en los distintos sectores económicos, el informe pone el foco en la necesidad de una mayor colaboración con el mundo empresarial, para "contar con profesionales del ámbito involucrados en la formación". A este respecto, el rector de la UNIA ha puesto en valor los dos másteres duales, los primeros en Andalucía, que la institución espera impartir en el curso 2021/22 con la participación de otras universidades andaluzas y las principales empresas en materia de logística y transformación digital de procesos industriales.

OBSERVATORIOS UNIA

Los Observatorios UNIA son un proyecto estratégico de la Universidad Internacional de Andalucía, cuya finalidad es analizar y emitir informes prospectivos, de carácter periódico, útiles para las instituciones, las empresas y el conjunto de la sociedad. Con ello, desde la institución quieren aportar valor, desde el conocimiento, al diseño de actuaciones docentes en grado, postgrado, empleo, emprendimiento o investigación.

El primer informe de estos observatorios se centra en los nuevos perfiles profesionales, abordando tres apartados. En el primero se ha analizado la demanda actual y futura del mercado laboral de perfiles profesionales y cuáles son las skills asociadas a dichos perfiles. El segundo se dedica a presentar la situación de los estudios universitarios asociados a estos perfiles, en relación a su nivel de inserción laboral. Y, por último, se ha hecho un contraste entre la oferta formativa actual y los nuevos perfiles profesionales. Con ello, se pretende detectar dónde están los mayores GAPs formativos, para poder presentar propuestas de adaptación.

Para el estudio de los perfiles profesionales más demandados a futuro se han seleccionado seis fuentes de información. Estas permiten ofrecer una perspectiva global del análisis (Jobs of Tomorrow 2020 del World Economic Forum, The future of work in Europe de McKinsey & Company, What's Trending in Jobs and Skills de Burning Glass), y obtener una visión más enfocada a la realidad del mercado laboral local de España (Mapa de Talento de Telefónica, Informe Empleos Emergentes 2020 (España) de LinkedIn y Ocupaciones con tendencia positiva en la contratación, del Servicio de Empleo Público Estatal).