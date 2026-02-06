Habilitada una vía de acceso para las 170 personas que quedaron aisladas en tres pedanías de Cúllar (Granada)

Archivo - Ayuntamiento de Cúllar, en imagen de archivo - PERFIL DE FACEBOOK DEL AYUNTAMIENTO - Archivo

CÚLLAR (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

Las 170 personas que quedaron aisladas el pasado miércoles en tres pedanías de Cúllar, en la comarca de Baza, en el norte de la provincia de Granada, a causa de los efectos del temporal de lluvia, ya han podido salir de sus localidades gracias a la habilitación de una vía de acceso por los servicios de mantenimiento.

Así lo han apuntado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada consultadas por Europa Press sobre este asunto que llevaba al Ayuntamiento de Cúllar a última hora de la tarde de este pasado miércoles a abordar la apertura de posibles vías de acceso para llegar a estas pedanías que quedaron aisladas, en concreto las de Pulpite, Venta Quemada y Tarifa.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, dio cuenta del aislamiento de esta parte de la población de Cúllar en la rueda de prensa en Subdelegación en la que el pasado miércoles el delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, informó sobre la situación del paso de la borrasca Leonardo por la comunidad y las actuaciones de los medios del Estado para atajar sus consecuencias.

Este viernes, y entre las 12,00 y las 18,00 horas, las comarcas de Guadix y del norte de la provincia tienen aviso amarillo por vientos de componente oeste con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora con peligro bajo.