Hacemos Córdoba afea que El Arenal se convierta en un "festival constante": "Afecta al descanso"

Archivo - El concejal del grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital y consejero de Sadeco, José Carlos Ruiz. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha afeado que el recinto ferial de El Arenal se ha convertido en un "festival constante", con conciertos y eventos musicales prácticamente todos los fines de semana desde el pasado mes de mayo y las consiguientes "molestias" para los vecinos que viven en su entorno.

Desde Hacemos Córdoba han señalado que el problema "no es la celebración de conciertos ni que la ciudad cuente con una oferta de ocio y cultural, sino que esta actividad se concentre de manera reiterada en un mismo espacio y termine afectando al derecho al descanso de quienes viven junto al recinto ferial", según ha precisado la formación en una nota.

El último ejemplo se ha producido este fin de semana, con la celebración de un nuevo festival en El Arenal, que volvió a generar "numerosas quejas" vecinales y decenas de llamadas a los servicios de Policía por las molestias ocasionadas. "Lo que no puede convertirse en algo normal es que prácticamente todos los fines de semana tengamos conciertos en El Arenal y que sean los vecinos que viven alrededor quienes tengan que soportar las molestias", ha señalado Hacemos Córdoba.

Así, el grupo municipal ha reclamado al alcalde, José María Bellido, que "atienda" las quejas de los vecinos y busque una solución que permita "compatibilizar el ocio y la celebración de eventos con el derecho al descanso". Para Hacemos Córdoba, el Ayuntamiento "debe escuchar a las personas que están sufriendo de manera directa los problemas acústicos derivados de la celebración reiterada de conciertos en este espacio".

"Los vecinos también tienen derecho a descansar. No se trata de estar en contra de los conciertos ni del ocio, sino de buscar espacios adecuados donde puedan celebrarse con todas las garantías y sin trasladar de manera continuada las molestias a quienes viven alrededor", ha apuntado la formación.

En este sentido, Hacemos Córdoba ha indicado que lleva tiempo reclamando "espacios adecuados para acoger este tipo de actividades, así como una sede para la Orquesta de Córdoba, de manera que la ciudad pueda disponer de instalaciones preparadas para desarrollar conciertos y otros eventos y que cumplan con las condiciones y la normativa en materia de contaminación acústica".

En suma, la coalición ha considerado que el Ayuntamiento debe abordar esta situación desde la participación y el diálogo con los vecinos, buscando alternativas que permitan mantener una oferta cultural y de ocio en la ciudad y, al mismo tiempo, garantizar el derecho al descanso. "El alcalde tiene que escuchar a los vecinos y buscar una solución. Córdoba necesita espacios para la cultura y el ocio, pero también necesita que se respete el descanso de quienes viven en las zonas donde se celebran estos eventos", ha concluido Hacemos Córdoba.