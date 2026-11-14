Hacemos Córdoba afirma que el alcalde "no tiene palabra" y exige que planifique la recuperación de los cines de verano

Archivo - Público asistente a la proyección de una película en el cine de verano Delicias. - CINE CERCANO CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha criticado este sábado 14 la "falta de compromiso" del alcalde, José María Bellido, con la recuperación de los cines de verano. La coalición ha considerado que el Ayuntamiento "está dejando pasar un tiempo fundamental" para preparar su puesta a punto y garantizar que puedan volver a funcionar cuando pasen a ser de titularidad municipal.

Hacemos Córdoba ha precisado a través de una nota que, "si no llega a ser por la presión ciudadana y de esta coalición política, estos espacios seguirían en manos privadas, poniendo en riesgo la continuidad de un patrimonio cultural y sentimental de Córdoba".

"Conseguimos que los cines de verano no quedaran a merced de intereses privados y que se abriera una vía para garantizar su continuidad. Ahora que la Junta ha aprobado el Retracto, es decir, la adquisición directa a favor del Ayuntamiento", han añadido.

Al hilo, la coalición ha criticado que el gobierno municipal "no haya previsto partidas presupuestarias para las obras, mejoras y equipamientos necesarios para ponerlos a punto, cuando se comprometió a ello ante la Junta de Andalucía cuando tras la presión ciudadana le solicitó el Retracto". También han reclamado a Bellido que "presione" a la Junta para que inicie el procedimiento de declaración como Bien de Interés Cultural, una medida que "contribuiría a proteger este patrimonio".

Otro de los compromisos pendientes es el aprobado en el Pleno municipal "para poner en valor la figura de Martín Cañuelo, impulsor de los cines de verano". Hacemos Córdoba ha exigido que se cumpla el acuerdo y que durante 2027 se materialice el reconocimiento a su legado.

"Bellido no tiene palabra. Se aprueban iniciativas, se hacen anuncios y se buscan titulares, pero después no hay seguimiento ni trabajo para que los compromisos salgan adelante. Lo que pedimos es que el Ayuntamiento planifique, ponga presupuesto y empiece a trabajar para que los cines puedan recuperar su actividad", ha añadido.

Además de recuperar las proyecciones cinematográficas en verano, Hacemos Córdoba ha insistido en que estos espacios tengan una programación cultural durante todo el año, aprovechando su valor patrimonial y su capacidad para "convertirse de nuevo en lugares de encuentro y convivencia para la ciudadanía".

En suma, la coalición ha enmarcado esta situación en la "falta de atención" del Partido Popular al patrimonio histórico y cultural de Córdoba, sobre el que viene reclamando intervenciones en distintos espacios de la ciudad.

A su juicio, la ausencia de proyectos y actuaciones concretas responde "a un problema de prioridades y de gestión, especialmente cuando el Ayuntamiento mantiene importantes cantidades de presupuesto sin ejecutar".

Por todo ello, Hacemos Córdoba ha exigido a Bellido que, antes de finalizar 2026, presente un cronograma de actuaciones que contemple las necesidades de los cines de verano, las inversiones previstas, los plazos de ejecución y la coordinación con la Junta de Andalucía.

"Los cines de verano no necesitan otra declaración de buenas intenciones, necesitan que alguien se ponga a trabajar. Córdoba no puede permitirse que un patrimonio tan querido siga esperando mientras el alcalde se limita a anunciar compromisos que luego no cumple", han concluido.