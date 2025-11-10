Hacemos Córdoba critica "la falta de gestión" del gobierno local con el Aula de la Naturaleza de la Asomadilla

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha informado este lunes de que llevará al Pleno del jueves una batería de preguntas sobre "la falta de gestión y compromiso" del gobierno local con el Aula de la Naturaleza del Parque de la Asomadilla, "un espacio que debería ser central en las políticas de educación ambiental, pero que lleva cerrado desde 2021 por problemas estructurales".

Desde la coalición de izquierdas han criticado que "el Aula, que nació para acoger actividades en torno a la naturaleza y la sostenibilidad, se ha convertido en un símbolo de la desidia del gobierno municipal". "El Consistorio sigue sin apostar por las políticas medioambientales, ni por el aprovechamiento de los espacios públicos destinados a la educación ambiental", han señalado desde Hacemos.

Según ha expuesto el grupo, "el edificio presenta afecciones graves, entre ellas movimientos en la cimentación, fisuras en soleras, grietas en tabiquería y deterioro de cerramientos, y pese a la existencia de partidas presupuestarias reservadas desde 2021, la intervención nunca llega".

Al respecto, han detallado que "en octubre de 2024 se habló de 293.000 euros para estabilización y reparación; en diciembre del mismo año se dijo que la mejora culminaría en 2025, y en agosto de 2025 se volvió a retrasar el proyecto hasta principios de 2027". "Es lamentable que pasen los meses y seguimos sin obra, sin licitación y sin avances", han apostillado.

En este sentido, han subrayado que "la realidad es que el Aula de la Naturaleza sigue cerrada y abandonada, y eso demuestra que el alcalde no tiene ningún interés en las políticas sostenibles", a la vez que han alertado de que, "aunque el edificio permanece cerrado al público, actualmente se está utilizando como almacén o trastero para guardar herramientas, lo que implica la entrada diaria de personas a un inmueble con deficiencias estructurales". "Nos preocupa la falta de seguridad de quienes acceden a ese espacio y la ausencia de control sobre el uso que se le está dando", han avisado.

LAS PREGUNTAS

Por todo ello, Hacemos preguntará en el Pleno "qué se ha hecho hasta ahora y en qué trámite procedimental se encuentra el proceso de desarrollo, licitación y ejecución del proyecto de rehabilitación del Aula de la Naturaleza, y cuáles son los plazos aproximados para su reapertura al uso ciudadano".

Asimismo, se interpelará al gobierno local sobre "si existe algún informe técnico que avale la compatibilidad de las afecciones estructurales del edificio con el uso actual que se le da como almacén, y si se ha evaluado el riesgo para las personas que acceden a diario a este espacio".

Desde Hacemos han reclamado al equipo de gobierno que "deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad con el patrimonio natural de la ciudad". "El Aula de la Naturaleza debería ser un espacio de aprendizaje y conexión con el medio ambiente, no un trastero municipal", han censurado, para defender que "Córdoba necesita políticas verdes reales, no titulares vacíos".