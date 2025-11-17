Hacemos Córdoba critica "la falta de rumbo" del Ayuntamiento y "la improvisación constante" del alcalde tras lluvias

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha lamentado este lunes "la absoluta falta de rumbo" del Consistorio y "la improvisación constante que caracteriza la gestión del alcalde, convertido una vez más en una marioneta del PP en su estrategia nacional de confrontación con el Gobierno de España", a raíz de paso de las lluvias y sus efectos este fin de semana.

En una nota, la coalición ha manifestado que "el sábado por la noche, ante la situación vivida en Córdoba por las intensas lluvias, el alcalde actuó igual que el presidente de la Comunidad Valenciana durante la Dana, eludiendo responsabilidades, echando balones fuera y sin ofrecer soluciones reales a una ciudadanía que vio cómo numerosas calles quedaban anegadas".

Al respecto, han apuntado que "lejos de asumir su responsabilidad, este domingo, el alcalde volvió a iniciar una campaña de 'marketing', improvisando una vez más en la gestión municipal y anunciando que Córdoba contará con un supuesto sistema de alertas propio".

Desde Hacemos se considera que "este anuncio no es más que otro ejemplo de la ineptitud e ineficacia del PP, más centrado en confrontar con el Gobierno de España que en resolver los problemas reales de la ciudad". La coalición ha subrayado que "el alcalde sigue sin reconocer que existe una falta de mantenimiento acuciante en Córdoba".

Durante la borrasca, "numerosos imbornales no lograron absorber el agua debido a la falta de limpieza, lo que contribuyó a las inundaciones registradas en distintos barrios", han manifestado, para apuntar que "el viernes anunció un protocolo especial y el domingo presentó un sistema de alertas municipal, pero ambos anuncios sólo evidencian una improvisación permanente que no responde a las necesidades reales de la ciudad".

Así, Hacemos ha mostrado su "preocupación porque el Ayuntamiento impulse sistemas propios de actuación cuando el historial reciente del PP en Córdoba demuestra una gestión claramente deficiente". "La ciudad ha sufrido problemas continuados con la tarjeta de Aucorsa y con el sistema de la tarjeta infantil, ha soportado el abandono de las instalaciones deportivas y ha asistido a decisiones tan fallidas como el gasto de 17 millones de euros en contenedores que no funcionan", han advertido.

"A esto se suma el hecho de que en 2024 el Ayuntamiento dejó sin ejecutar casi 40 millones de euros, una cifra especialmente grave dada la falta de inversiones que sufre Córdoba", han apostillado, para remarcar que "este cúmulo de errores demuestra que el PP está siendo totalmente ineficaz e ineficiente en la gestión de lo público".

"CENTRARSE EN LO NECESARIO"

Ante ello, la coalición ha exigido al alcalde que "abandone la improvisación, deje de inventar anuncios propagandísticos y se centre en lo que realmente necesita Córdoba: la limpieza integral de los imbornales, la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para garantizar arroyos y cauces limpios y desbrozados, y una planificación seria que prepare a la ciudad ante episodios de lluvia intensa, evitando que se repitan situaciones como las del pasado sábado".

En este sentido, Hacemos ha insistido en que "el alcalde debe recuperar la serenidad, la responsabilidad institucional y la capacidad de gestión, especialmente en situaciones sobrevenidas que exigen profesionalidad, rigor y trabajo serio".