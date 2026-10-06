Hacemos Córdoba critica que "el PP mantiene en 2027 su política de abandono de la cultura pública"

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha criticado este martes que "el alcalde, José María Bellido, y el PP mantienen para 2027 su política de enterrar poco a poco la cultura pública de Córdoba, tal y como refleja el presupuesto del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) que este miércoles se llevará al consejo rector".

Según ha señalado la coalición en una nota, "las cuentas vuelven a dejar cero euros en inversiones, pese a que existen más de 456.000 euros en proyectos pendientes en el Gran Teatro y el Teatro Góngora". Al mismo tiempo, "el presupuesto mantiene 600.000 euros para grandes festivales privados", han advertido, para apostillar que "el problema no es sólo que no se invierta, es que el alcalde tiene una idea de la cultura basada en grandes eventos mientras deja que las infraestructuras públicas se deterioren y abandona la cultura de base".

Entre las actuaciones pendientes se encuentran la reparación de la cubierta del Teatro Góngora, con 55.926,19 euros; la reparación de la cubierta y paramentos del Gran Teatro, por 123.005,81 euros, y el proyecto de reforma y mejora del Gran Teatro, con 277.631,96 euros, han citado. "En total, 456.563,96 euros en actuaciones que siguen sin tener reflejo como inversión", han lamentado.

El grupo considera que "esta falta de inversión no afecta únicamente a los edificios, también limita la capacidad de llevar programación cultural a los barrios, apoyar a los colectivos culturales de la ciudad y garantizar que la cultura sea accesible para quienes no pueden permitirse entradas de 50, 60 o 70 euros para grandes espectáculos".

Hacemos ha cuestionado además que "estas cuentas cuenten con un informe desfavorable de la Intervención General, que señala cuestiones relacionadas con la configuración de las plazas y sus dotaciones presupuestarias". "En 2027 seguimos viendo la misma hoja de ruta: dejar que lo público se deteriore mientras se destina dinero a grandes eventos privados", han reprochado, para defender que "Córdoba necesita justo lo contrario: cuidar sus espacios culturales, invertir en ellos y llevar la cultura a todos los barrios".

Por todo ello, Hacemos votará en contra del presupuesto del IMAE y ha reclamado al alcalde que "reflexione y cambie de rumbo antes de que sea demasiado tarde". "Todavía está a tiempo de rectificar, de dejar de abandonar la cultura pública y de entender que gobernar también es cuidar lo que es de todos", han subrayado, para apuntar que "si de verdad quiere una Córdoba cultural, que lo demuestre en el presupuesto y que priorice la cultura pública".