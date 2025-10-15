Hacemos Córdoba exige al alcalde que "adecente y acondicione" la zona aledaña al yacimiento de Cercadilla

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha exigido este miércoles al alcalde, José María Bellido, que "actúe de manera inmediata para adecentar y acondicionar" la zona aledaña al yacimiento de Cercadilla, "un espacio que refleja, una vez más, el estado de abandono en el que se encuentra la ciudad".

Desde la coalición han criticado en una nota "la lamentable dejadez, inoperancia y desidia del equipo de gobierno, cuya falta de gestión está provocando que Córdoba presente una imagen cada vez más deteriorada". "Los vecinos no se merecen salir de sus casas y encontrarse con una ciudad sucia, descuidada y sin mantenimiento", han señalado.

En el entorno de Cercadilla y en barrios como Ciudad Jardín, han agregado, "los problemas se repiten: alcorques vacíos y llenos de basura, separadores del carril bici tirados en la vía pública, vegetación espontánea sin control, solares abandonados, señales caídas, contenedores insuficientes y calles completamente sucias". Todo ello, a juicio de Hacemos, "demuestra el abandono generalizado de los servicios municipales básicos".

Así, la coalición ha reclamado al regidor que "deje de mirar hacia otro lado y apueste de una vez por todas por la empresa municipal Sadeco, a la que mantiene en el más absoluto olvido". "Es necesario reforzar los servicios públicos y garantizar que los barrios reciban la atención que merecen, porque la ciudadanía paga sus impuestos y tiene derecho a disfrutar de espacios limpios y cuidados", han insistido.

Desde Hacemos han recordado que "el Distrito Poniente Sur, en este caso zona aledaña a Cercadilla y Ciudad Jardín, es un ejemplo claro de la falta de compromiso del gobierno municipal". "El alcalde ha prometido año tras año proyectos de mejora que nunca llegan a ejecutarse: planes integrales de limpieza, actuaciones de regeneración del comercio local o intervenciones urbanísticas que siguen sin ver la luz", han indicado.

Por todo ello, el grupo municipal ha exigido al alcalde que "actúe de inmediato, que se deje de anuncios vacíos y que ponga en marcha un plan real de mantenimiento y adecentamiento de todos los barrios, para que la ciudad vuelva a ser un espacio digno y habitable para quienes la viven cada día".