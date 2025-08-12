Hacemos Córdoba exige al alcalde un plan cultural que garantice el derecho a la cultura en todos los barrios

CÓRDOBA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba Iván Fernández ha reclamado este martes al alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, "que impulse de forma urgente un plan de dinamización cultural que llegue a todos los barrios de la ciudad y que apueste de forma decidida por el talento local", al entender que "la cultura debe ser un derecho garantizado desde lo público, no un negocio reservado a quien pueda pagarlo, como parece defender el modelo del PP".

En este sentido y a través de una nota, Hacemos Córdoba ha criticado que el gobierno municipal del PP "prioriza eventos privados y contratos con grandes promotoras, en lugar de construir un proyecto cultural de ciudad, con programación pública, continua y descentralizada". Frente a este modelo "elitista", Iván Fernández propone "una política cultural con perspectiva de barrio, donde cada distrito cuente con actividades, recursos y espacios para la creación y el disfrute cultural".

A su juicio, "la cultura no puede quedarse en el centro ni en lo comercial. Tiene que estar en todos los barrios, tiene que conectar con la vida cotidiana de la gente y también tiene que generar alternativas de ocio, convivencia y desarrollo comunitario", ya que "invertir en cultura en los barrios, no solo garantiza el acceso, sino que también genera actividad económica, empleo para los artistas locales y fortalece el tejido vecinal y asociativo".

Por ello, desde Hacemos Córdoba se exige al gobiernor local del PP "un giro de 180 grados en la política cultural municipal, con una apuesta real por las y los artistas locales, el refuerzo de la programación en los centros cívicos, la mejora de infraestructuras existentes, así como la construcción de nuevos espacios, como la Sala de las Artes de Fidiana".

Además, Fernández ha recordado "el caso de la casa natal de Julio Romero de Torres, que sigue cerrada al público pese a los acuerdos adoptados en el Pleno hace más de un año. Es una muestra clara de la desidia institucional con la cultura local".

Por ello, ha pedido al alcalde que "cumpla con su obligación de garantizar el acceso universal a la cultura y que se siente con el sector para diseñar una programación sólida, participativa y sostenida en el tiempo". Para ello, Hacemos Córdoba plantea "la creación de una mesa de coordinación con artistas y agentes culturales, así como el aumento del presupuesto municipal en cultura en 2026, con una partida específica destinada al impulso de actividades en los barrios".

"Córdoba tiene un enorme potencial cultural, pero ese potencial no se puede seguir desaprovechando. No basta con grandes eventos y fotos puntuales, necesitamos una política cultural pública, comprometida y repartida en todos los rincones de la ciudad", según ha concluido el edil de Hacemos Córdoba.