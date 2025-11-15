Hacemos Córdoba exige recuperar la gestión directa de Cosmopoética

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba Iván Fernández en una imagen de archivo - HACEMOS CORDOBA

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hacemos Córdoba ha reclamado este sábado que la edición 2026 del Festival Cosmopoética "vuelva a gestionarse de forma directa" desde la Delegación de Cultura, "poniendo fin a la privatización del festival y recuperando un modelo público que garantice control, transparencia, igualdad de género y un proyecto cultural a la altura de lo que merece la ciudad".

En un comunicado han explicado que la empresa adjudicataria "incurrió en un incumplimiento claro del contrato", ya que "obtuvo una parte decisiva de la puntuación técnica gracias a la propuesta de cuatro premios Nobel y dos Premios Princesa de Asturias, cuya participación era un elemento valorado explícitamente en el pliego".

Sin embargo, han continuado, "ninguno de esos premios Nobel formó parte finalmente de la programación del festival y sólo acudió uno de los Premios Princesa de Asturias, alterando de manera sustancial las condiciones que justificaron la adjudicación y perjudicando a las entidades que se presentaron a la licitación cumpliendo estrictamente lo que ofrecían".

Por ello, desde Hacemos Córdoba han criticado que, "pese a la gravedad del incumplimiento, el gobierno municipal del PP no ha actuado con la firmeza que exige un caso así". "En lugar de abrir un expediente y depurar responsabilidades, el Ayuntamiento se ha limitado a no prorrogar el contrato, eludiendo cualquier control real y dejando sin respuesta una irregularidad que afecta directamente a la igualdad de condiciones entre licitadores y a la credibilidad del propio festival", han criticado.

Así, han exigido que "se abra de inmediato un expediente sancionador", al tiempo que han recordado que "no puede normalizarse que una empresa gane un contrato comprometiendo elementos decisivos que luego no cumple".

También han advertido de que "esta situación evidencia la absoluta falta de proyecto cultural del PP, que externaliza sin control, renuncia a fiscalizar y ha permitido que un incumplimiento tan evidente quede sin consecuencias".

De igual modo, han añadido que "todo lo ocurrido confirma la necesidad de repensar el modelo de Cosmopoética desde lo público, recuperando un festival centrado en la poesía, con mayor presencia de autoras y autores cordobeses", y con una programación que "no vuelva a diluir su esencia incorporando perfiles ajenos al género poético mientras se reduce la presencia de quienes sostienen la creación literaria en la ciudad".

Para Hacemos Córdoba, "la gestión directa permitiría fortalecer el vínculo con el tejido cultural local, garantizar la participación de más poetas y evitar la deriva programática que viene arrastrando el festival".

Además, han subrayado que el festival "debe incorporar de forma prioritaria criterios de igualdad de género, una deuda pendiente que la licitación externa no ha corregido y que resulta imprescindible para construir un festival coherente con los valores culturales y sociales que Córdoba merece".

Por último, la coalición ha exigido "la recuperación de la gestión pública de Cosmopoética, un modelo que devuelva al festival su identidad poética, refuerce su compromiso con la igualdad y garantice un verdadero proyecto cultural de ciudad", han concluido.