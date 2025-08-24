Hacemos Córdoba insta al alcalde a impulsar un plan de "ocio saludable y alternativo" para jóvenes y adolescentes

CÓRDOBA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha instado al alcalde de la ciudad, José María Bellido, a poner en marcha un plan que favorezca el "ocio saludable y alternativo" para los jóvenes y adolescentes de la ciudad. Desde la coalición de izquierdas han propuesto una mejora y ampliación de las infraestructuras deportivas al aire libre, con el objetivo de "ofrecer espacios dignos donde practicar deporte y socializar en condiciones adecuadas".

Para Hacemos Córdoba, resulta "incomprensible el estado de abandono" en el que se encuentran "muchas" de las pistas deportivas al aire libre de la ciudad, así como la "falta" de inversión para su mejora. Estas instalaciones, en su mayoría polideportivas, "podrían servir de punto de encuentro vecinal y de dinamización comunitaria si se encontraran en condiciones óptimas y estuvieran presentes en todos los barrios o al menos en todos los distritos", ha subrayado en una nota el partido.

Además de mejorar las instalaciones existentes, desde Hacemos Córdoba han propuesto que el Ayuntamiento alcance un acuerdo con la Junta de Andalucía para abrir por las tardes los patios y pistas deportivas de los colegios públicos, muchos de los cuales cuentan con equipamientos "idóneos" para que jóvenes y adolescentes puedan hacer uso de ellos fuera del horario lectivo.

La propuesta incluye también la "necesidad" de reforzar el personal de limpieza y la incorporación de figuras dinamizadoras que contribuyan a "enriquecer la experiencia de uso de estos espacios y garantizar su correcto funcionamiento".

Hacemos Córdoba ha insistido en "la urgencia de mirar hacia la población juvenil, ofrecer alternativas que fomenten la vida saludable, la socialización y el uso activo del espacio público", sobretodo en un contexto donde "lo digital y el aislamiento ganan terreno".

"No se puede seguir dando la espalda a una juventud que necesita oportunidades de encuentro y desarrollo en espacios dignos", subrayan desde el grupo municipal. Con estas propuestas, la coalición quiere impulsar una ciudad "más inclusiva, cohesionada y comprometida con el bienestar físico y emocional de su juventud".