Hacemos Córdoba insta al alcalde a solicitar el Reconocimiento 'Espacio libre de Lgtbifobia' para la ciudad

Archivo - El portavoz del grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo (segundo izquierda), con los concejales de su grupo. - HACEMOS - Archivo

CÓRDOBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha reclamado este domingo al alcalde, José María Bellido (PP), que, "de una vez por todas, dé los pasos necesarios para que nuestra ciudad obtenga el Reconocimiento 'Espacio libre de Lgtbifobia', tras la ampliación en un mes del plazo para su solicitud anunciada por la Junta de Andalucía, en el marco de la Orden de 21 de mayo de 2025".

Desde Hacemos Córdoba se ha subrayado, a través de una nota, la "importancia de seguir avanzando en la puesta en marcha de acciones que promuevan la igualdad real de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género" y, en este sentido, "este tipo de reconocimientos, no son solo un sello, sino un compromiso firme con los derechos humanos y con la visibilidad de los entornos que, especialmente en Andalucía, deben ser espacios de paz y seguridad para las personas Lgtbi".

Para la coalición de izquierdas, Córdoba "debe ser un ejemplo de ciudad por la igualdad, que atienda y dé respuesta a las necesidades de los colectivos de nuestra ciudad", y ya "es hora de que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad y se sume a esta iniciativa, para garantizar una Córdoba diversa, inclusiva y libre de discriminaciones".

"Desde lo municipal, tenemos la obligación de estar a la altura", han afirmado desde el grupo, reiterando su compromiso con una Córdoba donde "todas, todos y todes tengan un lugar, sin miedo a mostrarse tal como son". Por eso, plantean políticas públicas que "garanticen la igualdad, frenen los discursos de odio y protejan al colectivo Lgtbiq+", ya que, en su modelo de ciudad, "la política de igualdad no es opcional, sino una línea roja" que no están dispuestos a abandonar.

Hacemos Córdoba ha recordado que "no basta con declaraciones o fotos en fechas señaladas. Es necesario implicarse en acciones concretas que protejan a las personas LGTBI, reconozcan su aportación a la sociedad y aseguren espacios seguros para vivir con plena libertad".