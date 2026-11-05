Hacemos Córdoba invita a Bellido (PP) a participar en la manifestación del 11N por la vivienda

Archivo - Concejales de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, en una imagen de archivo. - HACEMOS - Archivo

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha invitado al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), a "participar en la manifestación convocada el próximo 11 de noviembre a las 17,30 horas, en el marco de la huelga general, para reivindicar el derecho a la vivienda, mejores salarios y condiciones laborales dignas".

Se trata, según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, de "una movilización que pone en el centro a las personas y reclama que los derechos estén por encima de la especulación y los intereses económicos", y la coalición considera que "el alcalde tiene motivos más que suficientes para sumarse a esta convocatoria, si realmente le preocupa la situación que atraviesan miles de cordobeses y cordobesas".

En este sentido, desde Hacemos Córdoba han recordado que "tenemos tres de los barrios más pobres de España", que "cada vez es más difícil acceder a una vivienda" y que "hay familias que, pese a trabajar, no llegan a final de mes". Por eso, invitan a Bellido "a que salga de su despacho, escuche a la gente y compruebe de primera mano una realidad que parece no estar entre sus prioridades".

De hecho, Hacemos Córdoba ha criticado al gobierno municipal del PP por "su falta de respuesta ante la emergencia habitacional", pues, pese a las reiteradas peticiones de la coalición, "Bellido sigue sin ampliar la moratoria de apartamentos turísticos y, mientras tanto, en lo que llevamos de 2026, se han sumado más de 200 nuevos apartamentos turísticos en la ciudad".

Además, el gobierno local del PP "tampoco está haciendo los deberes en materia de vivienda pública, sin impulsar una política ambiciosa de construcción de viviendas en régimen de alquiler, ni poner en marcha una oferta suficiente de pisos a precios asequibles".

"Vimcorsa debería ser una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda, pero la política del gobierno municipal la está convirtiendo en una mala inmobiliaria, que que no promueve lo que necesita esta ciudad, que son viviendas en régimen de alquiler", según han señalado.

En Hacemos Córdoba consideran que "la vivienda, el empleo y los salarios dignos son cuestiones que deben estar en el centro de las políticas públicas", y Córdoba "no necesita un alcalde instalado en su despacho, rodeado de asesores y ajeno a lo que ocurre en sus barrios", pero sí que precisa "un Ayuntamiento que se implique y utilice sus recursos para mejorar la vida de la gente, que no permanezca de brazos cruzados mientras cada vez más personas ven cómo se alejan sus posibilidades de construir aquí un proyecto de futuro".

La coalición ha insistido en que el 11 de noviembre es "una oportunidad para defender derechos que afectan directamente a la vida de la ciudadanía", y desde Hacemos Córdoba invitan "al alcalde a participar en la manifestación y a ponerse del lado de quienes reclaman una vida digna. Córdoba necesita políticas que garanticen que trabajar permita vivir, que acceder a una vivienda no sea un lujo y que nadie tenga que renunciar a su futuro por falta de oportunidades".