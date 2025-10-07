Hacemos Córdoba lleva al Pleno municipal la propuesta de que se retire del callejero la calle 'Israel'

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Juan Hidalgo, ha informado este martes de la moción que la coalición llevará al próximo Pleno municipal, que estará "centrada en la situación que atraviesa el pueblo palestino y en la necesidad de que el Ayuntamiento de Córdoba adopte una posición clara y coherente" con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, adoptando medidas como la retirada del callejero de la calle 'Israel'.

Así y según ha informado Hacemos en una nota, Hidalgo ha explicado que la moción de Hacemos Córdoba propone que el Ayuntamiento "condene explícitamente el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino a manos del Estado de Israel y que muestre de forma pública su apoyo al pueblo palestino con algún tipo de pancarta o acto simbólico en torno al 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino".

Además, la moción incluye la exigencia de que se libere, "de manera inmediata, a los activistas de la flotilla humanitaria que fueron secuestrados cuando intentaban llevar ayuda a Gaza y que han sido también víctimas de la impunidad del régimen israelí".

El portavoz de Hacemos Córdoba ha señalado, igualmente, la necesidad de que el Ayuntamiento de Córdoba "retire del callejero" el nombre de la actual calle 'Israel', al considerar que "no es de recibo que una ciudad de paz y de encuentro como Córdoba mantenga el nombre de un estado que vulnera sistemáticamente los derechos humanos y las resoluciones de Naciones Unidas".

Hidalgo ha propuesto que "el nuevo nombre de esta vía se decida entre las propuestas ya planteadas en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) o mediante un proceso participativo". El concejal ha subrayado que esta moción "no responde a derechas ni a izquierdas, sino a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional", y ha invitado "a todos los grupos municipales que compartan esos principios a sumarse al consenso".

En este sentido, ha dicho esperar que el Pleno se posicione "alto y claro ante la situación que sufre el pueblo palestino, y en este punto ha recordado que "los datos aportados por Naciones Unidas reflejan la radiografía de un genocidio". Según esos informes, "el 78% de los edificios de la Franja de Gaza están destruidos, lo que supone más de 250.000 edificaciones y más de 61 millones de toneladas de escombros".

Además, "el 97% de los cultivos arbóreos, como olivos y naranjos, y el 82% de los cultivos anuales, como el trigo o la cebada, han sido completamente arrasados", y "la relatora especial de Naciones Unidas para Palestina cifra en 600.000 las personas asesinadas durante los dos últimos años, con casi dos millones de desplazados y más de 300.000 niños y niñas en situación de hambruna".

"El régimen sionista y genocida de Israel ha lanzado más de 70.000 toneladas de explosivos sobre Gaza, el equivalente a seis bombas nucleares como las que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Ante esta barbarie, Córdoba no puede mirar hacia otro lado", ha concluido Hidalgo.