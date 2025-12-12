Hacemos Córdoba pedirá en el Pleno del Ayuntamiento respaldo a la renovación de la moratoria antidesahucios

El portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo, ha presentado este viernes la moción que la formación elevará al Pleno ordinario del próximo, día martes 16 de diciembre, centrada en la "defensa del derecho a la vivienda y en la necesidad urgente de paralizar los desahucios que afectan a miles de familias en situación de vulnerabilidad".

Según ha indicado la formación en una nota, Hidalgo ha recalcado que el acceso a una vivienda digna es "un derecho humano reconocido y plenamente protegido" por la Carta de Derechos Humanos y por el artículo 47 de la Constitución Española, aunque ha lamentado que, "pese al amplio marco legal, los poderes públicos siguen siendo incapaces de frenar esta sangría y de garantizar este derecho básico a la ciudadanía".

El portavoz ha explicado que "en 2020 se creó una herramienta esencial para proteger a familias sin alternativa habitacional: una moratoria para suspender desahucios en casos de alta vulnerabilidad", una "medida excepcional que ha sido prorrogada cada año y que, en la actualidad, protege a más de 60.000 familias en todo el Estado".

Sin embargo, Hidalgo ha alertado de que "aún no se ha aprobado su renovación para este año, lo que pone en riesgo inmediato a todas esas familias". Por ello, la moción de Hacemos Córdoba plantea dos líneas: por un lado, el grupo propone que el Ayuntamiento de Córdoba inste al Gobierno central y a todos los grupos parlamentarios a prorrogar un año más la moratoria, garantizando que "ninguna familia vulnerable quede expuesta a un desahucio inminente".

Por otra parte, la moción solicita que la moratoria "evolucione hacia una proposición de ley estatal, que permita dotar a las administraciones públicas, especialmente a los ayuntamientos, de un instrumento más estable y duradero para proteger este derecho fundamental".

Hidalgo ha anunciado, además, que la moción se ha trabajado de manera consensuada con la Plataforma Stop Desahucios, un colectivo que conoce de primera mano esta realidad y al que Hacemos Córdoba invitará a intervenir en el Pleno "para enriquecer el debate y hacer comprender a todos los grupos políticos la importancia de apoyar esta iniciativa".

El portavoz ha subrayado que la responsabilidad institucional es "proteger a quienes más lo necesitan" y ha pedido "sensibilidad y empatía" al resto de grupos municipales ante una realidad que, ha afirmado, "no puede tener otra respuesta que un auténtico escudo social". "Esperamos que todos los grupos estén a la altura y respalden una moción que busca algo tan básico como garantizar el derecho a la vivienda y evitar que miles de familias queden desamparadas", ha concluido.