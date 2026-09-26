Hacemos Córdoba pide al alcalde que "apueste de verdad" por Aucorsa para "avanzar hacia una movilidad más sostenible"

Archivo - Un autobús de Aucorsa. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha considerado este sábado que el presupuesto de Aucorsa para 2027 "no responde a las necesidades que tiene actualmente la empresa municipal de transporte ni plantea el proyecto de futuro que Córdoba necesita para avanzar hacia una movilidad más sostenible".

Al hilo, la coalición ha reclamado al alcalde que "reflexione" durante la tramitación de las cuentas y que "aproveche el margen que todavía existe para introducir cambios que permitan reforzar la empresa pública". A su juicio, el presupuesto vuelve a ser "continuista" y presenta una "capacidad inversora insuficiente para afrontar los retos de Aucorsa".

En concreto, han señalado que una de las "principales carencias" está en la flota, que necesita tanto la "renovación de algunos de los vehículos actuales como un aumento del número de autobuses disponibles". Hacemos Córdoba ha estimado que "sería necesario incorporar alrededor de 20 nuevos autobuses para ampliar la flota y mejorar la capacidad del servicio, al tiempo que se acomete la renovación progresiva de unos vehículos que, en algunos casos, acumulan cientos de miles de kilómetros".

Asimismo, han indicado que las cuentas "tampoco contemplan una apuesta suficiente por inversiones como la instalación de energía fotovoltaica en las propias instalaciones o la ampliación y mejora de los espacios de la empresa". "Necesitamos que el alcalde se tome en serio Aucorsa y entienda que una empresa pública de transporte no puede limitarse a mantener lo que ya existe. Hace falta invertir, renovar la flota y preparar la empresa para los próximos años", ha señalado Hacemos Córdoba.

Además, la coalición ha considerado "insuficiente" la previsión de recursos humanos y ha reclamado que "se planifique la plantilla de acuerdo con las necesidades del servicio". Para Hacemos Córdoba, mejorar las frecuencias y garantizar un transporte público de calidad "requiere contar con autobuses y personal suficientes".

Al hilo, el grupo municipal ha lamentado que el presupuesto no recoja medidas que llevan años planteando para facilitar el acceso al transporte público, como avanzar hacia la gratuidad para las personas menores de 26 años o ampliar los horarios de gratuidad para pensionistas, especialmente a primera hora de la mañana.

En suma, Hacemos Córdoba ha defendido que "reforzar Aucorsa debe formar parte de una estrategia más amplia de movilidad sostenible, junto con el fomento de la bicicleta y el taxi". "El transporte público tiene que ser una alternativa real para todos los barrios y para todas las familias, independientemente de su capacidad económica", ha apuntado la coalición. "Bellido todavía está a tiempo de reflexionar y apostar por Aucorsa. Córdoba necesita una empresa pública de transporte con capacidad para crecer, renovar su flota y mejorar el servicio, no unas cuentas que se limitan a mantener lo que ya tenemos", ha concluido el grupo municipal.