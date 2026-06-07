Hacemos Córdoba pide al alcalde una estrategia municipal contra los delitos de odio en la ciudad

Archivo - El concejal de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz. - HACEMOS CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha pedido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, en el próximo Pleno la puesta en marcha de una estrategia municipal para prevenir los delitos de odio y combatir cualquier forma de discriminación, tras conocerse el "preocupante" incremento de este tipo de delitos en la ciudad.

Según ha indicado la coalición en una nota, esta estrategia deberá incluir una campaña de sensibilización y prevención en colaboración con la comunidad educativa, el movimiento asociativo, los colectivos sociales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el refuerzo de actividades educativas, culturales y de convivencia en los barrios, así como la elaboración de un Plan Municipal de Convivencia y Prevención de los Delitos de Odio.

"El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado mientras aumentan los delitos de odio. Es necesario actuar con responsabilidad, planificación y compromiso para garantizar la convivencia en nuestra ciudad", han indicado desde Hacemos Córdoba.

La coalición ha puesto en valor los datos del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron en Córdoba 31 delitos de odio, catorce más que el año anterior. De ellos, doce estuvieron relacionados con motivaciones racistas o xenófobas, una evolución que la coalición considera especialmente preocupante.

"Cuando una persona es atacada por su origen, sus creencias, su orientación sexual o cualquier otra condición personal, no es un hecho aislado: es un problema de toda la sociedad. Por eso es imprescindible actuar desde lo público con decisión y responsabilidad", han afirmado.

Desde Hacemos Córdoba recuerdan que "Córdoba es una ciudad históricamente abierta y diversa", y advierten de que no se puede normalizar el crecimiento de estas conductas.

"No basta con reaccionar cuando ocurren los hechos, hay que prevenirlos y fortalecer la convivencia desde todos los ámbitos de la vida social, educativa y cultural", ha subrayado.

Por todo ello, la coalición va a pedir al gobierno municipal que impulse esta estrategia de manera "inmediata" y que establezca mecanismos de seguimiento y coordinación con entidades sociales y colectivos afectados para detectar situaciones de riesgo y actuar de forma preventiva.

"Frente al odio, más convivencia. Frente a la discriminación, más derechos. Córdoba debe ser una ciudad segura, diversa y cohesionada", ha concluido.