Hacemos Córdoba pide al gobierno local un plan extraordinario de refuerzo de los servicios públicos ante el verano

El concejal del grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital José Carlos Ruiz. Archivo. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coalición Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital llevará al Pleno del jueves una exigencia al equipo de gobierno para la puesta en marcha "inmediata" de un plan extraordinario de refuerzo de los servicios públicos municipales durante el verano.

Desde Hacemos han advertido de que "el período estival vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta del Consistorio ante el incremento de la actividad en la ciudad, las altas temperaturas, la mayor presencia de personas en los espacios públicos durante las noches, la celebración de actividades culturales y de ocio y el aumento de la generación de residuos".

"Córdoba necesita un Ayuntamiento que se anticipe a los problemas y no que actúe cuando las deficiencias ya son evidentes", han manifestado, para subrayar que "el verano no llega por sorpresa, sabemos cuáles son las necesidades de la ciudad y es responsabilidad del gobierno municipal planificar los recursos necesarios para garantizar unos servicios públicos de calidad".

Así, Hacemos ha recordado que "el pasado año distintos colectivos vecinales y sociales trasladaron sus reclamaciones al equipo de gobierno, alertando de la necesidad de incrementar los recursos destinados a limpieza viaria, mantenimiento de espacios públicos, zonas verdes, control de plagas y atención de las incidencias habituales durante los meses de mayor demanda".

"Las advertencias de los barrios no fueron escuchadas con la suficiente atención", han advertido, a lo que han agregado que "la falta de previsión tuvo consecuencias visibles en la ciudad, con problemas de limpieza, mantenimiento y conservación de espacios públicos que afectan directamente a la calidad de vida de vecinos".

Según Hacemos, "este verano vuelven a repetirse muchas de esas situaciones, con quejas ciudadanas relacionadas con la acumulación de suciedad, el estado de parques y jardines, el mantenimiento de calles y plazas o la necesidad de reforzar los servicios municipales en un momento en el que Córdoba incrementa su actividad y uso de los espacios públicos".

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONTROL

Por ello, la iniciativa que la coalición defenderá en el Pleno reclama al gobierno local "la activación de un dispositivo extraordinario que refuerce especialmente los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos, mantenimiento de zonas verdes, control de plagas y conservación de la vía pública".

Así, han remarcado que "los servicios públicos no pueden funcionar al límite durante los meses de verano", al tiempo que han destacado que "la ciudadanía merece una respuesta planificada, coordinada y con recursos suficientes para afrontar las necesidades específicas de esta época del año".

Además, la coalición solicitará que el gobierno municipal informe a los grupos políticos de las medidas adoptadas y de los recursos extraordinarios destinados a su ejecución, con el objetivo de "garantizar la transparencia y el seguimiento de las actuaciones".

"Córdoba tiene barrios que necesitan una atención constante durante todo el año, pero el verano exige un esfuerzo adicional", han apuntado, para asegurar que "reforzar los servicios públicos es una cuestión de cuidado de la ciudad y de garantía de bienestar para quienes viven en ella".