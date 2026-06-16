Hacemos Córdoba pide que no se prorrogue el contrato del gerente del IMAE

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Iván Fernández. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Iván Fernández ha pedido "que no se prorrogue el contrato del actual gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE)", y ha criticado "una gestión que está llevando al organismo a una situación límite".

Según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, Fernández ha trasladado, en primer lugar, el apoyo de su grupo a la plantilla del IMAE "tras el comunicado en el que denunciaban su situación laboral", y ha asegurado que desde Hacemos Córdoba "siempre" van a "estar al lado de los trabajadores y, por supuesto", apoyarán "las movilizaciones que decidan llevar a cabo".

El concejal se ha referido a la sesión del consejo rector del IAME que se celebra mañana miércoles, en cuyo orden del día se incluye la prórroga del contrato del gerente del organismo y, ante ello, su grupo va a exigir "que no se apruebe esta prórroga y que el PP no mantenga a este señor ni un minuto más al frente de la gerencia del IMAE".

Fernández ha expuesto cuatro motivos principales. En primer lugar, ha señalado la situación de la plantilla, "con una reducción cercana al 25% mientras aumenta la carga de trabajo, lo que afecta al servicio público y a la seguridad en los espacios escénicos, junto al deterioro de las instalaciones y la falta de medios para su mantenimiento".

En segundo lugar, ha criticado la gestión del Festival de la Guitarra, apuntando a decisiones "cuestionables", la "pérdida de identidad del festival y cambios en la política de entradas", así como "el destino de recursos públicos a otros eventos" que, según ha indicado, "compiten con el propio festival".

En tercer lugar, ha señalado "el trato al sector cultural cordobés, con retrasos, falta de respuesta y una percepción de trato desigual hacia profesionales locales, frente a otros de fuera de la provincia", criticando Fernández, por último, "la falta de transparencia y la actitud del gerente", asegurando que "gestiona el IMAE como si fuera su propio cortijo".