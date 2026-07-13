Hacemos Córdoba pide un plan urgente para reforzar la Oficina de Atención Ciudadana y acabar con los retrasos

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha vuelto a reclamar al equipo de gobierno del popular José María Bellido la puesta en marcha, "con la mayor celeridad posible", de un plan de refuerzo para la Oficina de Atención Ciudadana que contemple "incremento de personal, mejor organización del servicio y dotación de los medios materiales necesarios" para garantizar una "atención ágil y de calidad" tanto a la ciudadanía como a la plantilla municipal.

Según ha indicado la coalición en una nota, "la Oficina de Atención Ciudadana es la puerta de entrada al Ayuntamiento y no puede seguir funcionando con unos retrasos que están perjudicando a cientos de vecinos", una situación de la que llevan "meses" alertando mientras que "el alcalde continúa sin ofrecer soluciones".

Hacemos Córdoba ha recalcado que en los últimos meses se han "multiplicado las quejas" por la "saturación del servicio y por las demoras" en trámites tan básicos como el empadronamiento, el registro de documentación o la expedición de certificados, una situación que "afecta directamente al acceso de muchas personas a ayudas, prestaciones y otros derechos".

"Lo más grave es que detrás de cada expediente hay personas" y "hay familias y vecinos que llevan unos cinco meses esperando la tramitación de un empadronamiento y que, por culpa de esa demora, pueden perder ayudas o ver retrasado el acceso a prestaciones esenciales. Parece que al alcalde le da exactamente igual esta realidad, porque sigue sin mover un solo dedo para atajar un problema que lleva demasiado tiempo enquistado", han criticado.

Desde Hacemos Córdoba consideran que esta situación es consecuencia de "la falta de gestión y de una apuesta decidida por parte del equipo de gobierno para reforzar un servicio público esencial", al tiempo que han mostrado su apoyo a los trabajadores de la Oficina de Atención Ciudadana, "que están soportando una enorme carga de trabajo y una creciente presión asistencial como consecuencia de la falta de personal y de medios".

"No se puede exigir a la plantilla que haga más con menos mientras el gobierno municipal permanece inmóvil", pues para "una atención rápida y eficaz, el Ayuntamiento tiene que dotar a este servicio de los recursos humanos y materiales que necesita", han afirmado. Por todo ello, Hacemos Córdoba ha vuelto a reclamar al gobierno municipal que "deje de ignorar este problema" y apruebe de forma "urgente" un plan de refuerzo de la Oficina de Atención Ciudadana que incluya más personal, una reorganización del servicio y los medios necesarios para acabar con los retrasos.

"Los vecinos merecen una administración que funcione y un alcalde que se ocupe de resolver sus problemas cotidianos. Lo que no pueden seguir soportando es una gestión que convierte un trámite básico en una carrera de obstáculos", han apostillado desde Hacemos Córdoba.