Hacemos Córdoba pide "soluciones urgentes" para la puesta en marcha del programa con intervención en la infancia

CÓRDOBA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha exigido este jueves "soluciones urgentes" para la puesta en marcha "inmediata" del programa Senna, destinado a la prevención y la intervención con la infancia y la adolescencia en la ciudad, "tras quedar interrumpido desde el día 15 de noviembre y dejar sin atención a niños y adolescentes en todos los distritos".

Desde el grupo municipal han advertido en una nota de que "la paralización de Senna supone un grave perjuicio para la infancia y la adolescencia y sus familias", de modo que han aseverado que "la infancia y la adolescencia no pueden quedar en segundo plano ni verse perjudicadas por problemas administrativos".

"Estamos hablando de un programa fundamental, esencial para la prevención, la protección y el acompañamiento de menores, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad", han señalado, para subrayar que "la prevención y la intervención temprana son fundamentales para garantizar derechos y evitar situaciones de exclusión social".

Según han expuesto, "cuando se detiene un proyecto como Senna se rompe un trabajo comunitario que necesita continuidad y estabilidad para ser eficaz, y se deja desprotegidos a niños y adolescentes que requieren apoyo".

El grupo municipal ha destacado también "el esfuerzo de los profesionales que desarrollan el programa, incluyendo educadores sociales, integradores sociales y monitores, cuyo trabajo es clave para atender y acompañar a la infancia y adolescencia de la ciudad".

Hacemos ha reprochado que "la falta de previsión ha provocado la suspensión del programa y la paralización de la actividad de estas profesionales, generando además incertidumbre laboral". "No se puede permitir que una mala gestión tenga como consecuencia el abandono de la infancia y la precarización de quienes sostienen estos servicios", han recalcado.

Por todo ello, Hacemos ha exigido al equipo de gobierno que "actúe con la máxima celeridad y adopte las medidas necesarias para reactivar de inmediato el programa Senna, garantizando la continuidad del servicio". "Proteger a la infancia y la adolescencia debe ser una prioridad absoluta", han defendido, para exigir "rigor, responsabilidad y compromiso con los derechos de los niños de Córdoba".