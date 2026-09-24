Hacemos Córdoba reclama al alcalde que reactive de forma "inmediata" la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda

El portavoz del grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Juan Hidalgo, ha reclamado este jueves al alcalde, José María Bellido (PP), "que reactive de forma inmediata" la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda y que el presupuesto para 2027 "incluya una partida suficiente para garantizar su funcionamiento y dotarla del personal necesario".

Hidalgo ha recordado en una nota que se trata de una reivindicación que la coalición viene realizando "desde hace años" y que, a su juicio, "sigue sin encontrar respuesta por parte del gobierno municipal del PP", argumentando que "el reciente desahucio en Madrid de Mari Carmen, una mujer de 87 años, ha vuelto a poner el foco sobre una realidad que se repite a diario en todo el país y también en Córdoba".

Así, "cada día hay personas que se enfrentan a la pérdida de su vivienda y necesitan que las administraciones estén ahí antes de que sea demasiado tarde", recordando Hidalgo que Córdoba "ya contó con una herramienta específica para afrontar estas situaciones", pues "IU impulsó la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, que trabajó junto a Stop Desahucios y permitió mediar en centenares de casos".

Es decir, según ha señalado Hidalgo, "existía un recurso municipal que atendía a las personas, estudiaba cada situación, mediaba con fondos de inversión y entidades bancarias y buscaba alternativas, pero el PP decidió eliminarlo y llevamos años reclamando que se recupere".

Hacemos Córdoba considera especialmente necesario también "recuperar también la interlocución con las entidades bancarias. Durante anteriores mandatos se alcanzaron acuerdos para que viviendas vacías de los bancos pudieran incorporarse a un parque destinado a alquileres sociales", pues "no tiene sentido que haya viviendas cerradas mientras hay personas buscando una casa que puedan pagar", y ahora el Ayuntamiento "tiene que volver a sentarse con los bancos y buscar fórmulas para ponerlas en circulación y evitar así la especulación y mercantilización de este derecho".

Junto a ello, Hidalgo entiende que el Ayuntamiento "también debe evitar que el parque residencial de Córdoba siga reduciéndose". En este sentido, Hacemos Córdoba reclama al gobierno municipal del PP "que amplíe el parque público de viviendas y también que amplíe la moratoria de viviendas turísticas, que incorpore también los apartamentos turísticos y extienda las limitaciones a toda la ciudad".