Hacemos Córdoba reclama mejorar los parque infantiles para que sean "seguros e inclusivos todo el año"

Archivo - Un parque infantil de Córdoba con signos de deterioro en una imagen de archivo. - HACEMOS CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa defenderá en el próximo Pleno una batería de iniciativas dirigidas a mejorar los parques infantiles de la ciudad, con el objetivo de "garantizar que todos los niños puedan disfrutar de espacios de juego seguros, accesibles e inclusivos durante todo el año".

Así lo ha indicado la coalición en una nota en la que ha señalado que Córdoba arrastra un "importante déficit" tanto en materia de inclusión como de adaptación de las zonas infantiles a las altas temperaturas que caracterizan a la ciudad.

"Hablar de parques infantiles es hablar de igualdad, de salud y de calidad de vida para las familias. Sin embargo, durante más de siete años de gobierno del Partido Popular no se ha construido ni un solo parque infantil inclusivo" y se sigue "sin un plan para proteger del sol las áreas de juego".

Hacemos Córdoba ha recalcado que "el único parque infantil inclusivo existente en la ciudad fue impulsado durante el mandato 2015-2019, junto a las instalaciones de Fepamic y Acpacys, fruto del trabajo conjunto con entidades comprometidas con los derechos de las personas con discapacidad".

"Los niños con discapacidad también tienen derecho a jugar, relacionarse y compartir espacios con el resto de la infancia. La inclusión no puede depender del barrio en el que vivan ni convertirse en una excepción dentro de la ciudad", han afirmado. P

Por ello, la coalición propondrá iniciar un plan que "permita construir, al menos, un parque infantil inclusivo en cada uno de los distritos de Córdoba, avanzando hacia una red de espacios accesibles para todas las familias".

Junto a esta medida, Hacemos Córdoba reclamará al gobierno municipal la elaboración de un plan de intervención plurianual para dotar de sombra los parques infantiles mediante una combinación de entoldados y arbolado, acompañado de una partida específica en el presupuesto municipal que permita iniciar las actuaciones sin más demora.

La coalición remarca que "las elevadas temperaturas convierten durante buena parte del año muchos parques infantiles en espacios inutilizables, afectando especialmente a las familias que permanecen en la ciudad durante el verano y tienen en estos espacios públicos uno de los principales lugares de ocio para sus hijos".

"A los problemas de mantenimiento y conservación se suma una realidad que ya no puede ignorarse, que Córdoba necesita adaptar sus parques infantiles al clima actual. No es razonable que durante meses los juegos alcancen temperaturas que impidan su utilización o supongan un riesgo para los menores", han destacado.

Para Hacemos Córdoba, estas actuaciones "no requieren grandes discursos, sino voluntad política". "El Ayuntamiento ha demostrado que el problema no es la falta de recursos, sino la falta de prioridades. Mientras se dejan millones de euros sin ejecutar, muchas familias siguen sin disponer de parques accesibles y con sombra en sus barrios", han lamentado.

Para finalizar, ha señalado que quieren "una ciudad donde todos los niños puedan jugar en igualdad de condiciones y donde hacerlo en un parque no dependa de la temperatura ni de tener o no una discapacidad. Ese también es el modelo de ciudad que merece Córdoba", han concluido.